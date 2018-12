Tebas: ´Esta temporada Messi está muy por encima de Cristiano´

Madrid, 17 dic (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, destacó el momento futbolístico que atraviesa Leo Messi, jugador argentino del Barcelona, al que consideró el mejor del mundo en la actualidad.

"Si quien vio el partido del domingo sabe de fútbol y se quita la camiseta o las gafas de un color se tendría que restregar los ojos porque tenemos en nuestra liga desde hace muchísimos años al mejor jugador del mundo con diferencia", explicó.

"A quien le guste el fútbol y haya visto a Messi, si critica y dice que no es el mejor del mundo actualmente, creo que no entiende de fútbol", dijo tras la actuación del diez azulgrana en el choque ante el Levante.

En cuanto a la comparación con Cristiano Ronaldo, comentó: "Hoy me parece mejor que Cristiano, en esta época sí. Creo que esta temporada el nivel que está mostrando Messi está muy por encima de Cristiano. Otras temporadas no ha sido así".

"Creo que está tirando del Barcelona y estamos viendo a un Messi fresco, parece que no se cansa y que no pesan sobre él los partidos o la responsabilidad, que tiene una nueva juventud", señaló antes de la ceremonia de entrega de los 'Premios los valores del deporte'.

Tebas afirma que LaLiga no ha perdido valor con la salida de Cristiano Ronaldo: "A nivel internacional y en el valor de los derechos no lo hemos notado. Nos quedaban algunos territorios por cerrar, porque todos los años tenemos temas abiertos, y nadie nos ha penalizado por no tener a Cristiano Ronaldo".

Preguntado por el hecho de que Messi no recibiera el 'Balón de Oro', declaró: "Eso hay que preguntárselo a los que votaron, yo no voté. Pero el 'Balón de Oro' tiene mucho más en cuenta la temporada pasada y lo que ha pasado en el Mundial de fútbol. Messi hizo una gran temporada pero no hizo un gran Mundial y creo que eso le ha penalizado".

Asimismo analizó el sorteo de LaLiga de Campeones para los equipos españoles: "En el caso del Atlético de Madrid vamos a ver un súper partido. A ciento ochenta minutos todo es muy complicado en un campeonato del nivel de la Champions. Además el Ájax y el Olympique Lyon vienen fuertes".

En cuanto al partido liguero que finalmente no se podrá jugar en Miami, indicó: "LaLiga no vive solo del partido de Miami, es un elemento estratégico importante pero no clave. Hay muchos más temas en la estrategia internacional en los que tenemos que trabajar, no solo este aunque en los últimos cinco meses solo haya existido este partido".

También habló de la situación del Reus: "A estas horas vamos a ver si han pagado a todos los jugadores que hicieron las denuncias express. El martes habrá comisión paritaria con el sindicato y veremos qué hay".

Por lo que respecta al sistema de videoarbitraje VAR, opinó: "El VAR está funcionando muy bien, estoy muy contento con el funcionamiento. Vamos a tener que volver a explicar jugadas de VAR porque estamos poniendo temas en duda donde no se entiende que el VAR es solo para errores flagrantes y no puede entrar en temas de interpretación".

Además restó importancia a que se juegue una jornada el de Reyes en España: "Por primer año hemos hecho una banda horaria para que a la hora de las cabalgatas no haya fútbol, hemos tenido ese detalle. La gente debe llevar muchos años sorprendiéndose porque hace muchos años que hay fútbol el día de Reyes, que yo recuerde desde que era niño".

"Hay mucha gente que quiere ir al fútbol, que lo quiere ver por televisión en muchos sitios del mundo. El aficionado no es solo el que está el día de Reyes comiendo en casa sino que también hay mucha gente que el día de Reyes lo vive de otra forma. Y hay otros lugares del mundo que no celebran el Día de Reyes", apuntó.

La festividad ha provocado que se mueva el duelo que enfrenta al Sporting de Gijón y al Zaragoza: "Nos habíamos dado cuenta perfectamente. La cabalgata de Gijón empieza a las 18.30 horas pero era más larga de lo que nosotros podíamos prever y hasta que hablan los Reyes Magos se hacen las mil".

"Era un partido de LaLiga 123 que no afectaba tanto a la parrilla audiovisual y se podía hacer un tipo de cambio. Todos lo hemos hecho en aras a esa atención", completó en la alfombra roja ante los medios de comunicación.