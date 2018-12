Torres quiere seguir en Japón y ve lejos el final de su carrera como jugador

El delantero español del Sagan Tosu japonés Fernando Torres aseguró este miércoles en Madrid que está "feliz" en Japón, donde espera cumplir el contrato con su club y que ve su futuro tras su carrera futbolística lejano, ya que espera que su etapa como jugador sea "larga".



"De momento estoy feliz en japón, tengo más años de contrato, espero cumplirlos, ayudar al club al objetivo que nos marcamos al empezar y luego veremos", declaró Torres, tras una visita a la clínica de podología Podoactiva, en Madrid.



"No tengo claro donde me voy a dirigir cuando termine, no quiero pensar en eso, espero que queden muchos años, me sigo sintiendo con ganas y fuerza de jugar", añadió.



Torres dijo que sigue "pensando como futbolista" y "disfrutando de esta etapa" que espera que sea "larga", aunque su relación con el Atlético será "para siempre". "No sé desde dónde, eso lo veremos en el futuro".



El exdelantero rojiblanco dijo que regresar al Atlético como futbolista es "una puerta cerrada". "No pude tener mejor final que el que tuve, ganando un título", añadió.



Torres, que visitó esta mañana a sus excompañeros del Atlético en el Wanda Metropolitano, se refirió a los elogios que recibió ayer de Saúl Ñíguez en un programa de televisión, quien dijo que no hay nadie que represente los valores del Atlético de Madrid mejor que él.



"Cuando escuchas palabras como esas de un excompañero, de un amigo, es muy gratificante. Más allá de lo que haya podido enseñar, que vean en mí alguien en quien fijarse, con Saúl tengo una amistad muy grande y cuando escuché lo que dijo ayer para mí es muy bonito, muy grande, más allá del campo", finalizó.