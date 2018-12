Díez cumple dos años en la RFFM "con muchos cambios y una hoja de ruta bien pensada"

Madrid, 21 dic (EFE).- El presidente de la Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), Franciso Díez, aseguró que en sus dos primeros años de mandato ha desarrollado "un trabajo intensísimo con muchos cambios" y que tiene "bien pensada su hoja de ruta", en la que la creación de una ciudad deportiva propia figura en su horizonte.



En una visita a la Agencia EFE este viernes, Díez repasó varias de las medidas de este periodo y destacó entre sus "satisfacciones" los electros en los reconocimientos médicos a los niños, la apuesta por la formación, las obras en instalaciones como Cotorruelo y la licencia provisional para que puedan jugar los chavales extranjeros.



"Estoy contento porque estoy haciendo un sueño, no por el cargo sino por recoger el trabajo que había hecho con la base durante muchos años. Han sido dos años de un trabajo intensísimo, con muchos cambios que sé que intranquilizan, pero mi hoja de ruta la tengo bien pensada", afirmó.



Ganador de las elecciones en las que derrotó a Miguel Galán, Díez subrayó que su federación "ha sido pionera" con la implantación de los electros, que en 20.000 pruebas han permitido detectar 150 casos de pequeñas arritmias y 8 de posible muerte súbita de los que 2 no podrán practicar deporte.



"Somos pioneros. Solo Italia tiene algo parecido. Cuando me dicen que es un gasto yo digo que es una inversión que seguiré haciendo. Es un éxito aunque hay presidentes que no lo ven necesario y a mi me parece una falta de responsabilidad, me desilusiona. La salud de los deportistas está por encima de todo", afirmó.



La tramitación de una licencia provisional para que los chavales extranjeros puedan jugar es otra de las medidas de las que habló con orgullo. "Teníamos más de 500 casos de niños que no podían jugar y hemos habilitado más de 200. Yo, moralmente, no puedo dejarlos sin jugar. La normativa dice que en categorías territoriales la responsable es la territorial, amparada por la comunidad pertinente y el informe que hemos solicitado al Consejo Superior de Deportes".



Además de las obras en instalaciones como Cotorruelo, donde el mes que viene la federación trasladará su sede, Díez habló de su apuesta por la formación de técnicos, el aumento hasta 1.600 árbitros -"nunca había habido tantos"-, y el portal del federado.



"Por primera vez los clubes han recibido 4 euros por jugador, un un montante de 515.000?. Para recibirlo debían demostrar que están dados de alta en Seguridad Social, Hacienda y la cuenta bancaria del club. Más de cien clubes no ha recogido el dinero. El mundo del fútbol tiene que acabar con el ocultismo. Estamos intentando construir el portal de la transparencia", apuntó.



Convencido de haber acertado con la supresión del cobro a los campos en los partidos de categorías de formación, -"¿cómo van a pagar los padres?"-, el presidente se refirió también a proyectos de futuro como la creación de una ciudad deportiva propia.



"Estoy en contacto con muchos municipios. Lo ideal sería dividir Madrid en cuatro instalaciones, Cotorruelo, Vicálvaro y una zona norte para dos o tres campos con una cesión de terreno municipal a precio módico. Dicen que soy valiente o suicida. Si queremos cambiar las cosas las cambiamos", finalizó.