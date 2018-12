Gabi: " Volveré a este club, que me ha dado la vida"

Madrid, 22 dic (EFE).- Gabriel Fernández, exjugador y excapitán del Atlético de Madrid, que recibió este sábado un homenaje de la que fue su afición, señaló, durante el acto que volverá pronto al club que le ha "dado la vida".

"Volveré dentro de poco para seguir ayudando a este club, que me ha dado la vida y al que debo todo", dijo de el futbolista, de 35 años, que se marchó del Atlético en el verano pasado para fichar por el Al-Sadd de la liga de Catar.

"He relacionado al Atlético, no sólo con el deporte, sino con mi vida. Ser del Atlético es un forma especial de entender la vida. No quiere decir que siempre ganemos, pero hemos dado lecciones de vida y por eso estoy orgulloso de este gran club", continuó Gabi, entre los aplausos del público.

"Han sido 18 años en donde he vivido experiencias de todo tipo. El Atlético de Madrid es una manera de vivir. Estos últimos siete años han sido maravillosos, a pesar ce que no ganamos la ansiada champions, que no me hace falta ganarla. Este cuerpo técnico y estos jugadores son los que han construido esto. Dentro de poco volveré para seguir ayudando a este club, que me ha dado la vida y al que debo todo", concluyó.