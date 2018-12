Gallardo: "No podemos pedir más"

Redacción deportes, 22 dic (EFE).- Marcelo Gallardo, entrenador del River Plate, afirmó tras ganar el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers (4-0), que no pueden pedir más al año después de la consecución de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

"El fin del año nos envuelve en felicidad, porque, la verdad, más allá de este traspiés final (perder la semifinal del torneo universal), no podemos pedir más, seríamos muy injustos si pidiéramos más, si no nos conformáramos con lo que se consiguió, que fue muy fuerte, fue muy emotivo", afirmó en conferencia de prensa en Abu Dabi.

Gallardo indicó que el triunfo ante el Kashima Antlers japonés (4-0) les deja "un sabor dulce porque era como merecía el equipo terminar el año, con una victoria en una competencia en la que tal vez la ilusión era jugar la final, pero no alcanzó en el primer partido".

"Pero terminamos jugando de una manera mucho más suelta, esperando volver a casa, encontrarnos con nuestra gente y esperando las vacaciones. Es un final muy feliz a nuestro año", apuntó.

El técnico de River Plate, que experimentó el nuevo formato del Mundial de Clubes tras vivir la Copa Intercontinental, indicó que ante el Kashima el conjunto argentino fue más parecido a sí mismo.

"Fue de menor a mayor, el primer tiempo nos costó un poquito entrar en la dinámica de juego, y después nos soltamos. Los cambios también nos ayudaron a tener más la pelota, ser más profundos, y terminamos por redondear una linda victoria. Merecíamos terminar así", insistió.

Gallardo apuntó que fue cerrar el torneo con una "alegría" para volver a casa "esperando vivir esa euforia, la alegría y la felicidad de los hinchas de River en Buenos Aires", con los que festejarán en el estadio Monumental la Copa Libertadores obtenida en Madrid.

Espera que en la fiesta de este domingo puedan "disfrutar" lo que no pudieron tras ganar la Libertadores. "Vieron (a los periodistas) el público acá presente. Es increíble cómo la gente está llena de felicidad, se hace sentir y lo transmite y la gente está agradecida con este plantel de la gran alegría que les dio y seguramente va a ser muy emotiva", manifestó.

Opinó sobre Gonzalo 'Pity' Martínez, que deja el club camino de Estados Unidos, que se despidió de "la manera más linda" con dos goles y le deseó "todo lo mejor para lo que viene en su carrera porque todavía tiene mucho por delante".

"Está en un gran nivel. Dije que es un jugador para otra liga, para otra calidad de liga, sin desmerecer a la MLS, que ha evolucionado, ha crecido, pero para mí personalmente está capacitado para jugar en una liga mayor. Tal vez sea un trampolín para él este pasaje por la MLS", aseguró.

Ahora quiere que tras la fiesta sus jugadores disfruten y descansen para afrontar la prÓxima campaña porque "uno no se puede conformar porque la exigencia es mucha constantemente".

"Hay que darse tiempo para disfrutar y a partir del 6 de enero empezaremos a pensar en lo que va a ser el principio del año con una preparación muy corta y esperando ponernos de la mejor manera posible para encarar la competencia. La bala siempre está alta", añadió.

"Por lo menos desde que estoy acá siempre hemos sido muy exigentes para no quedarnos con lo logrado, después hay que ver si nos da o no. Eso es otra cosa ya. Uno intenta, juega para ganar, pero no siempre se gana y eso también hay que saber entenderlo, pero yo desde mi lugar voy a exigir nos preparemos para competir y ganar", argumentó.