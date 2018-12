El Sevilla salva un punto pero cede el segundo puesto

El Sevilla salvó un punto en Leganés gracias a un tanto en la prolongación del franco-tunecino Wissam Ben Yedder, pero perdió el segundo puesto de LaLiga Santander y despide 2018 tercero, tras Barcelona y Atlético de Madrid.

La diana del delantero de Sarcelles, al rematar de cabeza un centro de Roque Mesa, otorgó un empate casi de forma inesperada a los de Pablo Machín, que llevan ocho partidos sin perder, ante un buen Leganés que acumuló siete jornadas sin conocer la derrota pero que se quedó con la miel en los labios.

Todo parecía destinado a un triunfo del cuadro del argentino Mauricio Pellegrino, que tras adelantarse a los cinco minutos por medio de Mikel Vesga fue superior a un Sevilla que acusó notablemente las bajas de hombres clave como Ever Banega, Pablo Sarabia y Simon Kjaer y que además jugó toda la segunda parte en inferioridad al ser expulsado en los vestuarios Franco 'Mudo' Vázquez.

El Leganés no supo rematar el partido y el Sevilla tuvo como virtud no rendirse bajo la intensa niebla pese a todos los contratiempos y su discreto partido. El galo Ibrahim Amadou, de cabeza, tuvo cerca el empate a los 81 minutos, pero su remate se marchó al poste. El que no falló fue Ben Yedder para aprovechar el despiste de la zaga local.

Esta igualada deja al Sevilla a cinco puntos del Barcelona y a dos del Atlético, al que recibirá el 6 de enero, mientras que podría ser alcanzado el 3 de enero por el Real Madrid si vence al Villarreal en el estadio de La Cerámica.

Otro gol en la prolongación, del italiano Cristiano Piccini, otorgó una importante victoria al Valencia sobre el colista Huesca (2-1), que rozó el triunfo y volvió a salir de vacío de un partido en el que dio muy buena imagen.

Tal fue el sufrimiento del conjunto de Marcelino García Toral que mientras los jugadores celebraban la victoria parte del público de Mestalla expresaba su malestar por cómo había llegado.

Dani Parejo, a los 25 minutos, rubricaba el mejor inicio del equipo valencianista, pero volvió a carecer de acierto en ataque y eso alimentó las esperanzas del Huesca, que fue a más. Igualó con un penalti transformado por el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández (m.71) y tuvo incluso oportunidades para ganar, como un libre directo de David Ferreiro que se estrelló en el larguero (m.88). El acoso final de los hombres de Marcelino encontró la recompensa en el zurdazo de Piccini.

El Valencia, que sumó su cuarto triunfo del curso, se sitúa ya a cuatro puntos de la zona europea, y el Huesca queda último a ocho de la salvación.

En el último partido del año, también jugado bajo la niebla en Vallecas, el Rayo sumó ante el Levante una victoria (2-1) fundamental en su lucha por la permanencia, tanto que ya tiene al Villarreal a dos puntos y al Athletic a tres.

El estadio rayista volvió a ser nefasto para un cuadro levantinista que llevaba cinco salidas sin perder y que no pudo con el empuje del cuadro de Míchel Sánchez, más que necesitado del triunfo.

Toño, en propia meta tras una brillante jugada de Álex Moreno, mandó en ventaja al Rayo al descanso. Respondió Rubén Rochina (m.60) pero no tardó nada más que siete minutos el equipo madrileño en anotar la diana del trascendental triunfo por medio de su artillero, Raúl de Tomás.