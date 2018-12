El técnico de León confía en que tendrá en el equipo al argentino Mauro Boselli

León (México), 22 dic (EFE).- Ignacio Ambríz, técnico del León, del fútbol mexicano, manifestó hoy que cuenta con el goleador argentino Mauro Boselli para el siguiente torneo, a pesar de que no lo ha ocupado en los partidos de pretemporada.

Boselli, que desde el 2013 juega en México, donde convirtió 130 anotaciones, se distanció de las negociaciones con su directiva para renovar contrato, aunque tiene seis meses más por jugar en el León.

El eco de su fama tiene a varios equipos interesados en él como América, Atlas y Toluca, sin embargo el elevado costó de su traspaso, (13 millones de dólares), ha frenado sus pretensiones.

En el León no se sabe el motivo de su ausencia en los partidos amistosos y entrenamientos, pero el técnico Ambriz, considera que tendrá en Boselli a su ofensivo de lujo para el Clausura 2019.

"Nos faltan dos refuerzos, pero no puedo decir que alguno de ellos sea el sustituto de Mauro Boselli. Lo mismo daría si jugara en estas fechas de partidos amistosos y termina yéndose, no hay nada en concreto, sólo me han avisado que hasta ahora, hay un 80 por ciento de probabilidades de que se quede con nosotros".

Ex jugador de Boca Juniors y dos veces campeón en México, Mauro Boselli se ha consagrado como uno de los delanteros más efectivos en la Liga Mx y el estratega Ignacio Ambríz reconoce que esta situación le complica su planificación ideal puesto que no tiene equipo completo.

"Es un tema entre Boselli y la directiva que se ha prolongado. No es grato para mí estar en medio de un debate en donde no sé si cuento con él. En Atlético de Madrid siendo auxiliar de Javier Aguirre nos pasó alguna vez con la cláusula de rescisión de Fernando Torres, pero en México jamás había vivido algo así", aseveró.

A cambio, Ignacio Ambríz tiene la buena noticia de que dos refuerzos de calibre están poniéndose a punto para ayudar a su equipo: Rubens Sambueza ya entrena con normalidad en el León, y el ecuatoriano Angel Mena, quien dejó al Cruz Azul y reportará con su nueva escuadra el miércoles 26 de diciembre.

"Antes de pedir a Sambueza y Mena hablé con ellos y me siento contento de que quisieron venir a este nuevo reto convencidos de antemano con lo que les propuse. Me ayudarán bastante porque el León tiene un año sin clasificar a liguilla. Redondearemos el proyecto con dos refuerzos, uno del mercado nacional y otro que vendría del extranjero", concluyó.