Hierro explica su salida de la selección tras el Mundial

Fernando Hierro, exjugador internacional, director deportivo y entrenador, afirma que "el fútbol no es de nadie, es del pueblo, es de la calle".

"Veo muchos chicos jugando en polideportivos allá donde voy, igual que a mi hijo con sus amigos. Repito, el fútbol es de la calle, de la sociedad. Nosotros conocemos el fútbol profesional, pero el amateur está ahí y tenemos que cuidarlo", dijo Hierro en una entrevista concedida a O11CE Metros.

"Entre todos, eso sí, debemos acabar con la agresividad en los campos, no puede ser eso de insultar a los árbitros. Yo creo que los clubes trabajan cada día más y mejor en esta faceta y ahí están las escuelas de padres. Creo que el fútbol une más que separa. Pero todos debemos meternos en la cabeza que no todas las familias pueden tener un Sergio Ramos, un Messi, un Cristiano Ronaldo o un Piqué", añadió.

Las largas carreras de los futbolistas en la actualidad fue uno de los asuntos que abordó Hierro.

"Hoy puedes llegar a los 37 años, cuando antes a los 32 ya se te consideraba un veterano. Es verdad que en esta época la carrera se alarga más que en mis tiempos de futbolista. Los clubes están bien rodeados de médicos, fisioterapeutas o recuperadores. La evolución ha sido bárbara en estos aspectos. Cuando acabó el Mundial, los futbolistas llevaban once meses sin parar desde que dio comienzo la pretemporada. Habría que darle una vuelta al fútbol en este sentido", indicó.

"A los futbolistas se les castiga en exceso, y no sólo me refiero al calendario. La presión es máxima, tanto para el entrenador como para el futbolista. En pretemporada viajas a China o Estados Unidos para competir contra los mejores, así que la exigencia es máxima desde el primer día", siguió.

Hierro habló de su vuelta a la RFEF y de los que ocurrió en el Mundial de Rusia.

"Volví a la RFEF porque la situación del fútbol español no era fácil. Yo había estado 18 años y siempre hubo un comportamiento ejemplar conmigo. Y decidí regresar por eso, para intentar que todo saliese adelante. Y terminó de una manera difícil y compleja, pero entendí que por lealtad y compromiso con el fútbol español lo tenía que hacer. Lo volvería a repetir sin dudarlo", afirmó.

"He cumplido 50 años y en mi vida había visto algo parecido, vivir a tres días del inicio de un Mundial una situación así. Mi compromiso y honestidad me llevaron a aceptar el cargo de seleccionador. Entendía que tenía que hacerlo y tengo la conciencia tranquila", reconoció.

"Sabía que la exigencia era máxima, pero en esa compleja situación tenía que dar ese paso sí o sí. Agradezco el comportamiento de los futbolistas y lo demás es fútbol, algo que no puedes controlar", explicó.

Después del Mundial pareció lógico la idea de salir.

"Tenía contrato hasta el Mundial de Qatar y creo que la mejor solución era salir, para mí y para todos. Decidí que debía dar paso a una nueva generación. Tenemos grandísimos futbolistas y grandes entrenadores, caso de Luis Enrique, que es un maravilloso seleccionador.Hemos disfrutado, hicimos lo que nadie ha hecho, ganar dos Eurocopas y un Mundial, y parecía que era fácil. Tenemos potencial, grandes futbolistas y un gran seleccionador, así que España seguirá peleando por todos los títulos en juego", aventuró Hierro.

Los futbolistas también cambian

"Sí, todo es mucho más mediático, no tiene nada que ver. Nosotros íbamos a entrenar, apenas había cámaras, te ibas a tu casa a descansar y hasta el día siguiente. Pero ahora hay muchos medios de comunicación, están las redes sociales. No tiene nada que ver, no es ni mejor ni peor. Eso sí, es mayor la exposición pública. El deportista de alto nivel ya no necesita ni hacer entrevistas, ya tiene sus cuentas personales en las redes", observó.

"Hoy en día los jóvenes tienen sus empresas de comunicación, pero de puertas adentro no creo que hayan cambiado los códigos de un vestuario. Siempre hay un respeto por el que lleva más tiempo, que se siente responsable de los que llevan menos o vienen de la cantera. De puertas adentro el fútbol ha cambiado menos que de puertas hacia fuera", ahondó Hierro.

Ahora muchos grandes exfutbolistas apuestan por hacer carrera en los banquillos.

"Me encanta ver gente representativa en las canteras, como por ejemplo Raúl en el Real Madrid, que ahora se está preparando en la base y será un fantástico entrenador. Muchas veces pensamos que por nombre debemos empezar por arriba. A mí Paco Herrera me felicitó cuando entrenaba al Oviedo por haber empezado mi carrera como entrenador en una categoría tan difícil como la Segunda División", apuntó.

El fútbol femenino está teniendo un gran auge. "Cuando hablo de fútbol también hablo de ellas. ¿Qué diferencia hay? No entiendo de género al hablar de fútbol, hablo desde la igualdad y es una gozada", finalizó Fernando Hierro.