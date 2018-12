Axel Werner, a punto de volver al Atlético

Axel Werner podría estar a punto de volver a su club de origen, el Atlético de Madrid por deseo expreso del SD Huesca. El club oscense quiere interrumpir la cesión del guardamenta argentino antes de que finalice en el próximo mes de junio, como pactaron inicialmente ambos clubes.

La llegada de Francisco al banquillo de equipo de Leo Franco, ha relegado a Werner no solo a ser su sustituto, sino a no entrar siquiera en los planes del técnico, que ya no lo incluye en las convocatorias. El argentino es ahora el tercer portero del cuadro azulgrana y el deseo de su entrenador es que abandone el Alcoraz en el mercado invernal junto a otros futbolistas con los que no cuenta para dejar sitio a otros que vengan para reforzar el equipo.

El Huesca ya ha puesto en conocimiento de los rojiblancos su postura, y no habrá ningún inconveniente al respecto, ya que el equipo madrileño cedió al joven arquero con la intención de que acumulara minutos en primera división.

Una vez se concluya el regreso de Werner, el equipo colchonero, con Diego Simeone a la cabeza y Andrea Berta como director deportivo, decidirá si el guardameta argentino continúa en las filas del equipo rojiblanco como tercer portero o si se le busca una nueva cesión para que siga adquiriendo experiencia.