Garrido: Si puedo elegir volvería España, pero me he adaptado a cinco países

El entrenador del Raja Casablanca, el español Juan Carlos Garrido, declaró a EFE que si pudiera elegir destino se decantaría por volver a España, pero recordó que ha trabajado en cinco países como técnico y que no tiene problemas de adaptación a un nuevo destino.

En una conversación telefónica con EFE, Garrido confesó que su periplo en Marruecos llegará a su fin esta temporada porque tras dos años fuera de casa y tras varias experiencias en el extranjero pretende volver a su casa, Valencia, para estar cerca de su familia.

"Ahora mismo, si tuviera que elegir un destino donde entrenar sería la Comunitat Valenciana, pero he estado en Egipto, Arabia Saudí y ahora Marruecos, y tengo la intención de volver a casa pero ya se sabe que siempre puede haber algo que cambie el plan", dijo el preparador valenciano, ex técnico del Villarreal y del Betis y que también entrenó en Bélgica.

Aunque insistió en que le "encantaría" volver a entrenar en España, y más concretamente en la Comunitat Valenciana, reconoció que hay "muchos entrenadores y pocos equipos" y cree que "hay que tener la suerte de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado".

Respecto a posibles destinos que le pudieran interesar, el entrenador valenciano apuntó Estados Unidos, Japón o Bélgica, donde ya entrenó al Brujas y cree tener las puertas abiertas, si bien dijo tener buenas referencias de Catar o Dubai, dos países donde asegura que puede tener opciones por su mercado de entrenador.

"Creo que tienes que estar donde te quieren como entrenador, donde te hagan una propuesta que cumplan con tus expectativas personales y profesionales y haya condiciones adecuadas para el éxito deportivo. Lo importante es estar bien que tanto tú como tu familia. A partir de ahí, en muchos sitios del mundo puedes hacer lo que te gusta", dijo.

En ese sentido, Garrido añadió que "hay que estar abierto a nuevas experiencias, ya que he tenido una trayectoria larga en la Comunitat Valenciana y he tenido integración en diferentes países y he vivido cosas positivas, por lo que si hay otra opción internacional se aceptará porque será positiva".

Sobre su etapa actual en el Raja, donde cumple su segunda temporada, el que fuera entrenador del Villarreal y Betis dijo que es "positiva". "En el cargo de entrenador hay una gran inestabilidad y poder ganar un título siempre es difícil y aquí lo he podido hacer con la Copa del Trono el pasado año y la Copa Confederación de la CAF en el actual", dijo.

Recordó que tiene contrato hasta el 30 de junio, pero igualmente dijo que el fútbol es "muy inestable" y no se sabe qué puede suceder en una semana, un mes o un año. "Estamos en cuatro competiciones. Cada tres días hay partido y mantener el nivel es muy difícil y con tres malos resultados el entrenador es el que paga", indicó.

"Aquí se nos exige ganar todo y eso es imposible. Hemos ganado la Copa Confederación, la segunda del club en su historia y hacía quince años que no se ganaba. Ahora tenemos un calendario muy duro, con liga, nueva edición de la CAF, la Copa Árabe, en la que estamos en cuartos de final, y la final de la Supercopa de África. Se nos va a exigir ganar en todos, pero ganar alguno ya sería un éxito", dijo.

Tras ser preguntado por cuál de los títulos en juego preferiría ganar, Garrido no dudó en afirmar que adjudicarse su tercera Copa CAF sería "muy especial", si bien añadió que lograr la Supercopa de África, que se disputará el 20 de febrero en Doha (Catar), lo sería también porque la disputó con el Al Ahly y cayeron en los penaltis. "Me gustaría ganarla ahora", apostilló.

Garrido, único entrenador que ha ganado dos ediciones de la Copa Confederación de la CAF -torneo similar a la Liga Europa- tras ganar también en 2014 con el Al-Ahly egipcio, dijo no tener una preferencia por alguna de ellas, ya que aseguró que las dos eran "especiales" por lo que han significado en cada momento.

También apuntó que el fútbol de Marruecos y Egipto son parecidos por su nivel. "En ambos países el fútbol se vive con mucha pasión y en los dos se sigue la liga española. Hay tradición de fútbol ya que no es algo que ha llegado hace poco y sea una moda reciente y pasajera", comentó.

Además, en su caso dijo que ha tenido "la suerte" de haber entrenado a dos equipos con "aficiones muy intensas, numerosas y apasionadas que siempre exigen ganar".