Monchi: "Algo ha fallado, no me escondo, siempre intento dar la cara"

El director deportivo de la AS Roma, Ramón Rodríguez Verdejo ' Monchi', ha valorado el arranque del equipo giallorosso en Sky Sports Italia: "Esta temporada todavía es pronto para saber cómo acabaremos pero aún estamos vivos en todas las competiciones. Los balances se hacen a final de temporada, pero algo ha fallado, es verdad, no me escondo, siempre intento dar la cara"

Monchi también ha admitido que este periodo de fichajes no sirve para cambiar el perfil del equipo "sino para modificar pequeñas cosas, si necesitas hacer cuatro o cinco compras en invierno, significa que algo salió mal en verano", añadía el ex del Sevilla que se encuentra en su segunda temporada al cargo de la planificación de la Roma, en la que comienza el 2019 como sexto clasificado, a un punto del AC Milan y dos de la Lazio.

Al recordar el momento más tenso del verano, el fichaje de Malcom por el Barça cuando la Roma ya tenía el acuerdo con el jugador brasileño, Monchi optó por quitarle hierro al asunto añadiendo que "Si un equipo como el de Barcelona gasta 42 millones en un jugador, no lo hace solo para sacarlo de Roma" asumiendo que la intención del Barça era unicamente hacerse con los servicios del jugador por sus cualidades como futbolista.