L'Equipe pasa de Griezmann en su once del año

Seis futbolistas del once ideal de "L´Équipe" en 2018 jugaban en España

Seis futbolistas del once ideal de "L´Équipe" en 2018 jugaban en España

Seis de los once futbolistas del equipo ideal en 2018 elegido por la redacción del diario deportivo francés 'L'Équipe' jugaron la pasada temporada en tres clubes españoles, el Real Madrid (4), el Barcelona (1) y el Atlético de Madrid (1). Llama la atención que no figure en el once Griezmann, para quien toda Francia pedía el Balón de Oro.

El defensa central francés Raphaël Varane es uno los cuatro jugadores merengues, junto al lateral brasileño Marcelo, al centrocampista croata Luka Modric, y al delantero portugués Cristiano Ronaldo, que el pasado verano fichó por el Juventus de Turín.

El argentino Lionel Messi se mantiene un año más en la clasificación del mejor equipo internacional presentada hoy por "L'Équipe", que lo justifica por sus logros con el Barça y su regularidad que lo convierten en "uno de los fenómenos de la historia" del fútbol.

El portero esloveno Jan Oblak también figura en la lista por haber parado el 78,3 % de los tiros contra la portería del Atlético de Madrid en la liga, lo que significa el mayor porcentaje entre los guardametas que han estado al menos durante diez partidos en el campeonato español.

Completan el once ideal el central holandés del Liverpool Virgil Van Dijk, el lateral británico del Liverpool Trent Alexander-Arnold, el centrocampista francés del Chelsea N'Golo Kanté, el delantero belga del Chelsea Eden Hazard y, sobre todo, el francés del París Saint Germain Kylian Mbappé.

Este joven delantero de 20 años, al que se da por seguro como "la súper estrella de los años 2020", es el que obtiene más puntos de todos los elegidos por los periodistas del diario (616), seguido de lejos por Messi (581), Hazard (541), Modric (392), Varane (381), Kanté (370) y Van Dijk (302).

Entre las figuras que estaban en el equipo ideal de 2017 y que desaparecen en 2018, la que más podría sorprender es la del brasileño del París Saint Germain Neymar, que se quedó en quinta posición de los delanteros candidatos, con 496 puntos.

La razón ofrecida por el periódico es que estuvo ausente de la competición por lesión durante tres meses, entre febrero y mayo, y que su papel con la selección brasileña en el Mundial de Rusia fue "decepcionante".