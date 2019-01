Mercado y Pezzella, entre los que despiden a Rodrigo Mora

Decenas de jugadores que visten o vistieron el uniforme de River Plate le dedicaron este lunes emotivos mensajes a través de las redes sociales al uruguayo Rodrigo Mora, quien anunció su retiró el domingo por una lesión en la cadera que lo aqueja desde mediados de 2017.

Matías Kranevitter, Gabriel Mercado, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Sebastián Driussi, Gonzalo 'el Pity' Martínez, Leandro Chichizola, Leonel Vangioni y Lucas Alario, así como los colombianos Rafael Santos Borré, Juan Fernando Quintero y Teófilo Gutiérrez, son solo algunos de los que se refirieron al retiro de Mora, de 31 años, en sus redes sociales.

"Qué locura, amigo, y qué fuerte que sos. Sos un grande, gracias por ayudarme siempre a crecer, seguro la vida te va a sorprender y te va a llenar de alegrías. Gracias por estar cuando era un chico", escribió Kranevitter, ahora centrocampista del Zenit ruso.

El defensa del Sevilla Gabriel Mercado aseguró que el uruguayo fue "un ejemplo para todos" y le deseó "lo mejor para lo que viene".

"Amigo, todo el esfuerzo que hiciste te coronó con la mejor Copa de la historia. Te queremos y te deseo lo mejor para esta nueva etapa. Dejaste una marca imborrable", afirmó Pezzella, defensa del Fiorentina, en relación a la Libertadores que River Plate le ganó a Boca Juniors.

"Fue un honor jugar al lado tuyo, amigo. Se te va a extrañar mucho, gracias por todo. Gracias por todo lo que me enseñaste como jugador y como persona. Siempre te voy a estar agradecido porque fuiste uno de los que me integró mi primer día", añadió Driussi, delantero del Zenit.

'El Pity' Martínez, que fichó por el Atlanta United, le agradeció por haberle enseñado "a luchar contra todo" y lo calificó como "un grande".

Además, Funes Mori, jugador del Villareal, sostuvo que Mora "dejó una marca importante en River Plate".

El compatriota de Mora, el centrocampista Nicolás de la Cruz, aseguró que "lo va a extrañar" en el Millonario.

"No tengo palabras para agradecerte todo lo que me enseñaste, y más en los momentos difíciles. Te vamos a extrañar, amigo. Sos enorme", escribió Borré.

Mora fue operado a mediados de 2017 tras sufrir una necrosis aséptica en la cabeza del fémur y desde entonces no pudo jugar con normalidad en River Plate.

"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol", anunció.

Su último año como profesional le permitió ganar su segunda Copa Libertadores que añadió a su palmarés de una Copa Sudamericana, dos Recopas Sudamericanas, una Copa Suruga Bank, dos Copas Argentinas y una Supercopa Argentina, todas con River, además de dos torneos uruguayos con Defensor Sporting.