Simeone: ´Confiamos en encontrar al Lemar que él tiene adentro´

Majadahonda (Madrid), 8 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confío este martes en "encontrar" al Thomas Lemar que necesita el equipo y "él tiene adentro" cuando "el campeonato se ponga importante" y remarcó que Antoine Griezmann es el futbolista "más ambicioso" que tiene el conjunto rojiblanco.



Después de 27 partidos ya de competición oficial, el Atlético aún aguarda la versión esperada de Lemar, con dos goles y una asistencia sólo hasta ahora en este primer tramo de la campaña. "Seguramente, el otro día (contra el Sevilla) no hizo el partido que hubiese querido jugar, pero en el momento que salió estaba creciendo, mejorando y ahí el entrenador hizo el cambio", repasó el técnico.



"Paciencia y esperar a un jugador que es fundamental para nosotros. Confiamos que cuando el campeonato, la Copa del Rey o la Champions se pongan importantes encontremos al Lemar que necesitamos y que tiene él adentro", añadió Simeone, que luego reivindicó a Griezmann "como el jugador más ambicioso" del Atlético, "seguro".



Lo hizo cuando fue preguntado este martes por unas declaraciones de Saúl Ñíguez el pasado domingo al término del empate contra el Sevilla (1-1), cuando consideró que Griezmann debía tener más ambición y dar un paso más para liderar al conjunto rojiblanco.



Después del 1-1 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, del que Simeone remarcó el "buen partido" de su equipo, que "compitió muy bien en los rasgos que siempre ha tenido", el Atlético ya enfoca al encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, con la visita inmediata este miércoles al Girona en el estadio Montilivi.



"Es un partido importante para competir muy bien con un rival que siempre nos ha complicado. No tengo espacio en estos momentos para otro pensamiento. Ojalá nos toque jugar todo enero y todo febrero, porque estamos enganchados a los partidos. Ahora viene Girona, el domingo enseguida el Levante, luego vuelve el Girona... Partido a partido, fútbol y fútbol, y mirar cómo mejorar el equipo y cómo seguir creciendo. Es lo único que me importa ahora", advirtió.



"Le damos la importancia a los amistosos, a la Supercopa, a la Copa del Rey, a la Liga de Campeones, a la Liga, a todo lo que sea poner en juego la camiseta del Atlético de Madrid. Intentaremos como siempre competir con la ilusión y con la necesidad que se exige a un club como el Atlético de Madrid, así que no va a variar nada. Intentaremos salir con la gente que creemos que le puede hacer daño al Girona, en una eliminatoria seguramente pareja", recalcó.



También remarcó, por otro lado, que él "siempre" mantiene "el optimismo para todo", cuando fue preguntado por las ampliaciones de contrato o renovaciones pendientes, en concreto la de Jan Oblak. "El club está trabajando en consecuencia de mejorar y resolver todas las situaciones las cuales a ustedes les importan", explicó.



"Y en cuanto al mercado (de inverno), por más que el club busque estar con todos los sentidos puestos para mejorar y para optimizar siempre la mejora del club, vamos a estar inquietos hasta el 31 (de enero)", continuó Simeone, que el lunes cumplió siete años desde su debut en el banquillo del Atlético con un 0-0 en Málaga en la Liga.



En su repaso de lo mejor y lo peor de todo ese recorrido, que ha incluido siete títulos (una Liga, una Copa del Rey, dos Ligas Europas, dos Supercopas de Europa y una de España) y dos finales perdidas de la Liga de Campeones, en 2014 y 2016, Simeone manifestó que "una de las cosas más importantes del primer partido es que si vamos a ver aquel encuentro y vemos cómo juega hoy el Atlético hay similitudes enormes, con el mismo rasgo del equipo".



"Y lo que dejaría atrás me lo guardo para mí, porque siempre son cosas que no son tan bonitas. Lo que sí me motiva para exigirme y mirar al futuro es no alejarme del presente. Lo que creo que nos ha hecho fuertes a todos es mirar el presente. Si seguimos mejorando el presente, seguramente iremos por el buen camino", concluyó Simeone.