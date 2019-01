El Guingamp despide al París Saint-Germain de la Copa de la Liga

El París Saint-Germain se llevó este miércoles un varapalo en la Copa de la Liga de Francia al perder 1-2 ante el Guingamp, colista de la Ligue 1 y capaz de eliminar al equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel con un gol de penalti en el minuto 93 de Marcus Thuram, hijo del mítico Lilian Thuram.

Hasta este miércoles, el todopoderoso PSG sólo había perdido un partido oficial en toda la temporada, en la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Liverpool por 3-2. El París Saint-Germain encarriló su clasificación para las semifinales con un gol de Neymar en el minuto 63, de cabeza, tras un centro del belga Thomas Meunier desde la banda derecha. Pero ese tanto del brasileño, el primero después de casi dos años con la testa, fue un espejismo Los hombres de Tuchel se las prometían muy felices y bajaron los brazos hasta caer en el abismo. En los últimos minutos, dos penaltis sentenciaron las ilusiones del PSG de hacer pleno de títulos este curso. Primero, en el minuto 81, el congoleño Yeni N'Gbakoto empató el choque y después, en el último instante, Thuram no falló en la segunda pena máxima que transformó el Guingamp, que dio el sorpresón de los cuartos de final.

En el Stade Louis II, el Mónaco tomó aire en la Copa de la Liga en medio de una temporada errática en la que ha llegado al ecuador de la Ligue 1 en puestos de descenso directo a Segunda División. Los hombres de Thierry Henry necesitaban una victoria ante el Rennes como consuelo y la consiguieron con mucho sufrimiento, en la tanda de penaltis tras lanzar once penas máximas que concluyeron con el fallo de Koubet y el acierto de Badiashile. Después de los primeros 90 minutos y de la prórroga, ambos equipos firmaron un empate (1-1) que mandó la eliminatoria a la suerte de los penaltis. Primero, en el acto inicial, Benjamin Bourigeaud adelantó al Rennes tras rematar una gran jugada de Hatem Ben Arfa. Después, al inicio de la segunda parte, el portugués Rony Lopes hizo el 1-1 con un golpeo a placer después de un pase de Julien Serrano desde la banda izquierda. El tiempo añadido no solucionó nada y los penaltis sentenciaron al Rennes y dieron aire al Mónaco, que, aunque no tiene nada que hacer en la Liga, por lo menos sobrevive en dos competiciones: en la Copa de la Liga y en la Copa de Francia.

El Girondins acompañó al Mónaco y también estará en las semifinales después de llevarse la eliminatoria con un tanto del nigeriano Samuel Kalu en los últimos minutos del encuentro. El gol del africano permite al Girondins mantener su sueño de conseguir su cuarto título después de casi una década sin celebrar la consecución de la Copa de la Liga. La última vez que triunfó en esta competición fue en el curso 2008/2009, cuando ganó 4-0 en la final al Vannes. Sólo dos partidos le separan de un trofeo deseado.

-- Resultados de los cuartos de final de la Copa de la Liga:

. Martes 8 de enero:

Lyon 1-2 Estrasburgo

. Miércoles 9 de enero:

Mónaco 1-1+ Rennes

Girondins 1-0 Le Havre

París Saint-Germain 1-2 Guingamp

+ Clasificado por penaltis.

Equipos clasificados para semifinales: Estrasburgo, Mónaco, Girondins y Guingamp.