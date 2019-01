Koke: "Morata es un gran jugador, pero es del Chelsea y hay que respetarlo"

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección dijo este viernes que el delantero Álvaro Morata es "un gran jugador" pero recordó que pertenece al Chelsea inglés, al que hay que "respetar", al ser preguntado por un posible interés de su equipo en el delantero.



"Morata es un grandísimo jugador, he jugado con él desde pequeñito en la cantera del Atlético, por circunstancias ha estado en varios equipos. Es cierto que se oye un rumor, pero no es jugador nuestro, es un jugador del Chelsea, hay que respetar al Chelsea, aquí ahora mismo estamos los jugadores que estamos y no hay que pensar en los que están fuera. Si viene será bienvenido y no puedo decir nada más", dijo en un acto de la Fundación Atlético de Madrid.



El centrocampista rojiblanco deseó que su compañero francés Lucas Hernández, que ha estado fuera del equipo por una lesión de rodilla y este viernes volvió a entrenar con el grupo, esté "lo antes posible" para poder jugar.



"Lleva un tiempo parado, ha vuelto a entrenar con el grupo, a ver mañana cómo está, hoy no hemos hecho mucho trabajo. Esperemos que ojalá esté para jugar el domingo, es importante para nosotros y le queremos tener lo antes posible", declaró Koke.



En cuanto al interés del Bayern de Múnich alemán por Lucas y la posibilidad de que se pueda marchar durante este mercado de traspasos de enero, Koke recordó que sigue siendo jugador rojiblanco y que mientras lo sea competirá "con todas las ganas".



"De lo que se oye y pasa alrededor...es jugador del Atlético de Madrid y va a seguir de momento siéndolo y va a competir con todas las ganas y toda la ilusión de que el Atlético esté en lo más alto", añadió.



Preguntado por la situación del equipo, Koke recordó que el Atlético sacó un empate de "una salida difícil" ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (1-1) y reconoció que siguen teniendo dificultades contra el Girona, contra el que empataron en la ida de octavos de final de la Copa del Rey (1-1) y al que no han conseguido ganar en cuatro enfrentamientos las últimas campañas.



"En Girona hicimos gran partido y no conseguimos la victoria. parece que nos cuesta mucho trabajo ganar al Girona. Veo al equipo bien, vamos creciendo tras el parón de navidades, que cuesta. Veo al equipo enchufado y, tras el punto en Sevilla, tenemos este domingo que ganar en casa (al Levante) con nuestra gente", continuó.



Koke participó este viernes en la presentación de una campaña de concienciación acerca del cáncer de próstata organizada por la Fundación del Atlético de Madrid junto a las empresas farmacéuticas Janssen e Ipsen, con el lema "Pasa la prueba", que busca que los hombres a partir de los 50 años se hagan las pruebas para detectar a tiempo esta dolencia y mejorar su cura.



"Estoy orgulloso por el grano de arena que podamos aportar para que llegue a la gente y sobre todo a la prevención. Siempre intentamos prevenir que vengan lesiones con trabajo, y este tipo de cáncer lo podemos prevenir yendo al médico, haciendo alguna revisión, muchas veces somos reacios a ir al médico", manifestó el futbolista en el cierre del acto. 1011340



mam/og