Pellegrino desvela que tiene una oferta para continuar en el Leganés

El entrenador argentino Mauricio Pellegrino ha desvelado que el Leganés español le hizo propuso en noviembre pasado renovar su contrato con el club madrileño, pero que no quiere concretar nada hasta el final.



"A cualquier entrenador le gustaría trabajar en Primera, yo lo veo así. Me siento muy a gusto, no hay lugar a dudas. Pero nuestra vida de entrenador cambia sustancialmente rápido y, por eso, no voy a aseverar nada hasta el final", indicó el exinternacional argentino, que firmó como entrenador del Leganés el pasado 2 de junio.



Pellegrino, la víspera del enfrentamiento en Liga contra el Huesca, hizo también balance de lo que llevan de temporada: "En este segundo cuarto, en los últimos nueve partidos, hemos estado muy bien. Hemos mejorado mucho en los últimos diez partidos. Hemos hecho diez puntos en ocho encuentros, frente a los nueve de los diez primeros. Pero más allá de los resultados, son las sensaciones".



"Tenemos más convencimiento, solidez, llegada... estamos buscando ese punto de equilibrio en el que nos faltan materializar ocasiones. Aunque no siempre se puede jugar bien ante equipos que te están dominando. Estoy satisfecho con la evolución. Queda un margen de mejora. La de mañana es una prueba linda para seguir ese impulso", agregó.