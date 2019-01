Tenerife organiza la primera edición con España como anfitriona

Santa Cruz de Tenerife, 11 ene (EFE).- Tenerife acoge el I Torneo del Atlántico de fútbol femenino sub-17, una competición que se disputará en el Centro de Atletismo de Tenerife ubicado en Tíncer (Santa Cruz de Tenerife) del 16 al 18 de enero y en el que tomarán parte las selecciones de España, Irlanda del Norte, Eslovaquia y Canarias.



El evento, que está organizado por la Federación Tinerfeña de Fútbol y cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, es de carácter gratuito y se iniciará el miércoles 16 con el encuentro entre el combinado español -actual campeón del Mundo- ante Eslovaquia (17:00 horas).



La selección canaria se enfrentará a Irlanda a las 19:30 horas, mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto se disputará el viernes 18 a partir de las 17:00 horas, y la final a las 19:30 horas.



El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, fue el encargado de presentar la competición en la tarde de este viernes, en un acto que contó con la asistencia de la consejera de Deportes, Cristo Pérez, y el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez.



Además del presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF), Juan Padrón; el director técnico de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, en representación de la Federación Española de Fútbol, Andrés Clavijo, y la jugadora internacional tinerfeña sub 17 Paola Hernández.



El presidente de la FTF, Juan Padrón, aseguró durante el acto que "al fútbol femenino ya no hay quien lo pare. Empezó hace algo más de una década de forma tímida, pero hoy en día es una realidad y ahí están los éxitos de las selecciones españolas en sus diferentes categorías".



Asimismo, agradeció el esfuerzo del Cabildo "por dotar a todos los campos con césped natural o artificial, lo que ha supuesto un salto de calidad para el fútbol tinerfeño, tanto el masculino como el femenino".



Paola Hernández agradeció las felicitaciones por su título mundial "y por tener la oportunidad de jugar en Tenerife, junto a mi familia, a mis compañeras, a mi gente. Es un sueño hecho realidad. Ya estoy un poco nerviosa de solo pensarlo".



También indicó que nunca "soñó con ser campeona del mundo ni jugar con la selección en Tenerife "pero es una realidad y estoy muy contenta por ello". Cuestionada si se considera un referente, aseguró que "no me considero especial, pero la gente sí me dice que soy un referente y si eso anima a más chicas a jugar al fútbol, pues mucho mejor".



La seleccionadora española, Toña Is, ha convocado para el torneo, además de a Paola Hernández (UDG Tenerife), a Ane Alexpuru (Athletic Club), Jana Fernández, Alba Fernández, Clara Rodríguez (FC Barcelona), Sonia García, Claudia Iglesias (Atlético de Madrid), María López (Granada CF), Ana Tejeda (CDEF Logroño), Isabel Pala (Madrid CFF), Emma Martínez (RCD Espanyol) y Emma Marín (RCD Alavés).



Además de Arantxa Medina (Málaga CF), Ascensión Martínez (SPCF Plaza Argel), Eva Alonso (Rayo Vallecano), Nerea Vicente (Villarreal CF), Salma Paracuello (Zaragoza CF), Carlota Sánchez (Deportivo Abanca), Paula Jiménez (Fundación Albacete CF), Sara Carrillo (Fundación Osasuna), Ona Barabad (AEM Lleida) y Teresa Mérida (Cádiz CF).