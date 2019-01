Marcelino al límite; el Villarreal se hunde

Madrid, 12 ene (EFE).- Un nuevo empate del Valencia, el undécimo tras 19 jornadas de las que solo ganó cuatro, dejan a Marcelino García Toral en situación límite, sin temor por su futuro ni solución inmediata de un equipo que perdonó hasta un penalti y acabó empatado por el Valladolid con una falta magistral de Alcaraz.



"No tengo ningún temor a no seguir en el banquillo del Valencia", aseguró con contundencia Marcelino tras un nuevo ejercicio de impotencia. Las muestras de apoyo de algunos jugadores importantes, Dani Parejo en la celebración de su gol, Rodrigo Moreno asumiendo culpas por su fallo en el penalti, no son consuelo para un técnico cuyo futuro pende de la reunión que mantendrán esta semana el presidente Anil Murthy y el director general Mateu Alemany con el propietario Peter Lim.



La afición del Valencia volvió a salir resignada de Mestalla tras ver a su equipo dominar, perdonar y acabar pagando sus errores con crudeza. Tras el penalti fallado los 53 minutos, Dani Parejo parecía dar la necesitada victoria, más aún tras caer en Copa del Rey ante un Segunda como el Sporting al que tendrán que remontar.



Su derechazo arriba y una celebración con mensaje no era suficiente. El Valladolid reaccionaría a tiempo. Empataría a los 82 minutos con una de las mejores faltas que se verán en toda la liga. Sin apenas carrera, el balón perfectamente golpeado por Alcaraz en una trayectoria imparable de arriba abajo a la escuadra. Y acabaría desesperado contra el VAR, con la queja de su técnico Sergio González por un fuera de juego que impidió una situación clara de gol ante Neto en las últimas acciones del duelo.



Una victoria en seis jornadas dejan al Valencia en mitad de tabla, de momento, pero a cuatro puntos de puestos de descenso. A tres queda el Valladolid que ve como la presión crece por la reacción del Rayo Vallecano. Los de Míchel vencieron su segundo partido consecutivo, goleando al Celta el viernes y disfrutando de su mejor momento de la temporada liderados por un efectivo Raúl de Tomás, autor de un triplete (4-2).



En esa pelea por la salvación toma aire el Leganés, tres puntos de colchón gracias al tanto de Youssef En-Nesyr, el único que puso luz en una exhibición de falta de puntería, y que hunde aún más al Huesca en la última plaza (1-0). Le obliga a fichar en el mercado invernal para cambiar su cara de la primera vuelta, en la que tan solo firmó 11 puntos.



Y se complica un Villarreal que no encuentra la salida de su crisis de resultados, en su temporada en la elite con menos puntos, 17, seis jornadas sin ganar, 3 puntos de 18 posibles y Luis García sin dar con la tecla para el cambio de momento. Se estrelló con un inspirado David Soria, que dejó grandes paradas que impulsan a puesto europeo al Getafe sumado al acierto de sus delanteros.



Jorge Molina en una brillante acción individual a los 52 minutos y Ángel nada más saltar al campo con una gran definición con balón picado a la salida de Asenjo, convirtieron en impotencia cada intento del Villarreal. A las paradas de Soria se sumaron los postes. Hasta tres en el tiempo añadido después de un tanto en propia puerta, la única forma en la que fue superado el portero del Getafe, y un penalti final que lanzó arriba Ekambi (1-2).



Por su parte, el Alavés de Abelardo se mantiene en puesto de Liga de Campeones tras sacar un punto de su visita a Montilivi y cerrar con 32 puntos la mejor primera vuelta de su historia en Primera. El tanto tempranero del goleador uruguayo Cristhian Stuani, lo igualó Borja Bastón sacando oro como buen 9 de una indecisión defensiva del Girona (1-1).