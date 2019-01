El Rayo cierra la primera vuelta en racha y con la confianza recuperada

Tres victorias consecutivas han permitido al Rayo Vallecano dar un considerable salto de puntos en la clasificación y le hacen ver con optimismo el futuro para la segunda vuelta del campeonato, aunque sin perder la perspectiva puesto que siguen en puestos de descenso.

En dieciséis partidos, el Rayo solo había sumado diez puntos, pero en los últimos tres ha logrado nueve y con un total de diecinueve cierra una primera vuelta de campeonato que ha sido mala y en muchos tramos para olvidar.

Estas últimas semanas de competición, que se pueden hacer extensivas al partido frente al Real Madrid que perdieron en el Santiago Bernabéu por la mínima (1-0), se ha notado una buena mejoría del equipo.

La mejoría ha llegado con un cambio de esquema táctico tras la apuesta de Míchel de jugar con tres centrales y dos carrileros desde hace cuatro jornadas.

También ha sido determinante en estos últimos partidos el macedonio Stole Dimitrievski, que desde mitad de la primera vuelta ha sustituido a Alberto García y ha dotado de seguridad a una portería del Rayo que hasta hace pocas semanas era un coladero del que no se paraban de recoger balones.

"Hemos cambiado a defensa de tres centrales, hemos mejorado el juego aéreo y más allá del sistema en el duelo también asume más el jugador. Competimos mucho más y la línea es de carácter ofensivo. No estamos sufriendo la pérdida de jugar con tres centrales. Llegamos con las mismas ocasiones que al principio de temporada, pero ahora el equipo está más compacto y más fuerte", confiesa Míchel.

En ataque también hay que destacar el acierto de un jugador como Raúl de Tomás, que la pasada temporada marcó veinticuatro goles y ésta, la de su debut en Primera, ya suma ocho. Es el auténtico líder del ataque pero preocupa que no tenga un recambio de garantías por si ocurriera un contratiempo o, como sucede con los delanteros, sufra una mala racha.

En el mercado de invierno el club espera incorporar un delantero que le haga competencia y también dé un salto de calidad al ataque porque Alex Alegría no ha terminado de convencer a Míchel y Javi Guerra está muy lejos de su mejor estado de forma.

Lo más importante para el Rayo es que las victorias han dado confianza, la afición ha vuelto a recuperar la ilusión y la igualdad de la competición le ha hecho meterse de lleno en la pelea por la salvación junto a una buena nómina de equipos.

"Hemos llegado vivos a la segunda vuelta y vamos a pelear a muerte por quedarnos donde queremos estar. Siempre he tenido confianza y seguridad en el trabajo diario viendo a los jugadores que no tiraban la toalla o no tenían mala actitud. Nos costó entrar a la competición, pero la gente está comprometida. Queda mucho trabajo porque estamos en descenso, pero la dinámica es positiva y eso nos refuerza y nos da confianza", declara Míchel.

La segunda vuelta la iniciará el Rayo en Vallecas frente a la Real Sociedad consciente de que no pueden volver a volar tantos puntos de su feudo como en la primera vuelta, puesto que solo han sumado 12 de 30 posibles.

La salvación se tiene que cimentar en casa y hasta el final de campeonato pasarán por Vallecas la Real Sociedad, Leganés, Atlético de Madrid, Girona, Betis, Valencia, Huesca, Real Madrid y Valladolid.