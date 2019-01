Griezmann: "Tiramos del carro todos"

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, remarcó este domingo, tras el triunfo por 1-0 sobre el Levante, con su sexto gol en las últimas seis jornadas, que en el conjunto rojiblanco tiran "del carro todos", y expresó su felicidad por estar "aquí y tener estos compañeros".



"Tiramos del carro todos, el entrenador (Diego Simeone), la afición en los momentos difíciles y los jugadores. Sin ellos no puedo aspirar a nada, no puedo hacer goles y no puedo tener ocasiones. Estoy muy feliz de estar aquí y tener estos compañeros", explicó en declaraciones a 'Bein Sport' al término del encuentro.



"Sabemos atrás que tenemos a los mejores defensas. A Godín, que sigue a lo suyo como siempre haciendo bien las cosas, Savic se ha lesionado, pero Giménez estaba preparado y listo para jugar y esa es nuestra fuerza. Vitolo no suele jugar (de titular) e hizo un partidazo. Hay que seguir así", añadió el atacante.



De la acción del penalti que supuso el 1-0, Griezmann repasó que Thomas "quiere hacer un pase atrás y le pega en la mano" a Vukcevik. "Luego cada árbitro tiene su opinión, ve la jugada y por suerte nos ha pitado el penalti", valoró.