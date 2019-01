Barça y Valencia obligados a ganar; el Atlético a evitar la sorpresa ante el Girona

Madrid, 14 ene (EFE).- Barcelona, defensor del título, y Valencia necesitan vencer, al menos por 1-0, a Levante y Sporting de Gijón, respectivamente, en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, mientras que el Atlético tratará de evitar la sorpresa del Girona, con el que empató en Montilivi.

El tanto del brasileño Philippe Coutinho en el Ciutat de Valencia permite al equipo barcelonista encarar este encuentro de vuelta con algo más de tranquilidad después de que el Levante le tuviera casi contra las cuerdas después de situarse con dos goles de ventaja antes de los veinte minutos.

Esa diana, de penalti a los 85 minutos, permite al equipo de Ernesto Valverde, que hizo rotaciones masivas en la ida, afrontar esta vuelta sin tanta necesidad.

Siempre ha ganado el cuadro catalán al valenciano en la Ciudad Condal salvo en la Copa del Presidente de 1935, cuando se registró empate a dos y la eliminatoria de cuartos se resolvió en un desempate.

El Camp Nou es un territorio, por lo tanto, hostil para el Levante, que ha salido goleado constantemente, pero viaja esta vez esperanzado al amparo de su triunfo en la ida y en las buenas sensaciones que está dando en LaLiga, donde, por ejemplo, pese a caer este domingo en el Wanda Metropolitano, compitió y no fue fácil rival para el Atlético.

El cuadro de Paco López sabe que le tendrá que salir prácticamente todo para frenar al rey de copas, que no pierde una eliminatoria de este torneo desde que cayó en la semifinal de la edición 2012/13 ante el Real Madrid y que ha ganado los cuatro últimos títulos.

Además, Leo Messi y Luis Suárez, ausentes en el partido de ida, siguen pletóricos y en plena racha anotadora de un equipo que parece haber encontrado la velocidad de crucero necesaria y que sabe lo que es remontar. De hecho, la pasada campaña, en cuartos revirtió un 1-0 adverso ante el Espanyol.

El Valencia encara también con un 1-2 adverso el choque de vuelta ante el único equipo superviviente de Segunda, el Sporting de Gijón, y lo hace en una situación bastante más delicada por su mala marcha liguera.

La situación de Marcelino García Toral, pese al refrendo del club, no es fácil para un equipo que está acusando esta campaña la acumulación de competiciones y la falta de gol.

No obstante, para pasar a cuartos tan solo necesita uno si el Sporting no consigue anotar en Mestalla, pero el Valencia sabe que no puede fiarse lo más mínimo pese a tratarse de un rival de inferior categoría.

El Atlético de Madrid recibirá al Girona en el Wanda Metropolitano con la ligera ventaja del 1-1 de Montilivi, con lo que un empate a cero le clasificaría.

Hasta ahora los cuatro partidos que ha enfrentado a ambos equipos han terminado en tablas. El Girona se le atraganta al Atlético y quiere hacer historia accediendo a los cuartos.

El conjunto de Simeone, a día de hoy principal oposición al Barcelona en la lucha por el título liguero, ha convertido el Metropolitano en un fortín, el francés Antoine Griezmann está en plena racha pero aún así los argumentos futbolísticos del Girona de Eusebio Sacristán son una amenaza seria a la pretensión madrileña de volver a una final copera seis años después de la última vez.

El Sevilla, vigente subcampeón, y el Real Madrid tienen sobre el papel muy encarriladas sus eliminatorias tras ganar como visitante al Athletic (1-3) y en el Bernabéu al Leganés (3-0), respectivamente.

No se rinde el cuadro vizcaíno, no obstante, que en el segundo capítulo de la trilogía, este domingo en LaLiga, venció al conjunto sevillista por 2-0 con un doblete de Iñaki Williams y anuncia batalla en el Ramón Sánchez Pizjuán, otro de los grandes fortines del fútbol español, donde hace dos campañas en la Liga Europa equilibró una eliminatoria adversa y forzó los penaltis.

Tampoco quiere declarar rendición prematura del Leganés del argentino Mauricio Pellegrino pese al 3-0 del Bernabéu, a donde el Real Madrid acudirá asolado por las bajas, de nuevo con un equipo 'alternativo' pero con el refuerzo moral del triunfo en el Benito Villamarín ante el Betis.

Este último se jugará su continuidad en el torneo del k.o. en Anoeta obligado a ganar o a empatar con goles tras el 0-0 de la ida, pero también a mejorar su faceta ofensiva.

La Real Sociedad parece despertar desde la llegada al banquillo de Imanol Alguacil y quiere aprovechar el factor campo para volver a los cuartos.

El Getafe tratará de rentabilizar en el José Zorrilla de Valladolid el postrero tanto de la ida de Ángel Rodríguez y el Villarreal intentará asaltar en el RCDE Stadium al Espanyol después de igualar una desventaja de 0-2 en la ida en La Cerámica.

- Programa de la vuelta de octavos: IDA

. Martes:

19.30 Valladolid-Getafe 0-1

21.30 Valencia-Sporting 1-2

. Miércoles:

19.30 Atlético de Madrid-Girona 1-1

20.30 Sevilla-Athletic 3-1

21.30 Leganés-Real Madrid 0-3

. Jueves:

19.30 Real Sociedad-Betis 0-0

20.30 Espanyol-Villarreal 2-2

21.30 Barcelona-Levante 1-2

(- 1 GMT)