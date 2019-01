Raúl de Tomás, el hombre gol del Rayo que no encuentra el Real Madrid

Raúl de Tomás, el hombre gol del Rayo que no encuentra el Real Madrid

Raúl de Tomás, delantero del Rayo Vallecano cedido por el Real Madrid, ha protagonizado una excelente primera vuelta de Liga y, con ocho goles en 1291 minutos, tiene mejores números que la actual delantera del equipo blanco formada por Karim Benzema, Gareth Bale, Marco Asensio y Mariano Díaz.

El canterano madridista marca un gol cada 161 minutos, una cifra muy por debajo de los 212 que registra el francés Karim Benzema, el mejor delantero del Real Madrid en Liga con siete tantos en 1.485 minutos de competición. El galés Gareth Bale ha marcado en Liga 4 en 1.094 minutos, el español Marco Asensio uno en 995 y el dominicano Mariano Díaz no se ha estrenado en 205. Sumando el resto de competiciones en las que participa el Real Madrid, Benzema acumula 12 goles en 2.224 minutos (un gol cada 185 minutos) y Bale 10 en 1.700 (uno cada 170 minutos).

Raúl de Tomás ha disputado dieciséis partidos de Liga y en todos, salvo frente al Betis en el Benito Villamarin, ha jugado de titular. El único encuentro que se ha perdido esta temporada fue contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por una cláusula en su contrato de cesión. Raúl de Tomás ya fue un jugador muy destacado la temporada pasada en el Rayo. Fue el delantero centro titular y, en 32 partidos, marcó 24 goles y ayudó al equipo a ascender a Primera. Esos buenos números le valieron para regresar al Real Madrid y hacer la pretemporada a las ordenes de Julen Lopetegui, pero la falta de oportunidades que iba a tener en el conjunto blanco le hicieron volver al equipo vallecano. "Yo me veo bien, creciendo y salir del Real Madrid fue una decisión mía. El Real Madrid y Lopetegui querían que me quedara, pero creo que crezco compitiendo y no participando poco como estaba allí. Estoy donde quiero estar y estoy contento", dijo el delantero tras el último partido.

Raúl de Tomás, con ocho goles, es el tercer máximo goleador español de la Liga por detrás de Iago Aspas (Celta) con doce y Borja Iglesias (Espanyol) con diez. El máximo realizador del campeonato es el argentino Leo Messi (Barcelona) con diecisiete. En el equipo de Vallecas Raúl de Tomás acumula récords. El último ser el primer futbolista con la camiseta franjirroja en sumar cuatro tripletes después de los tres de Segunda y el logrado en Primera la pasada jornada frente al Celta de Vigo. A sus 24 años, Raúl de Tomás ha explotado en el Rayo y ya es un jugador en el que se fijan muchos clubes. Ha marcado 32 goles en 49 partidos con el equipo madrileño y parte de las opciones de permanencia del Rayo pasarán por sus botas en la segunda mitad de Liga.