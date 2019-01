Pellegrino: "Veo al equipo con mucha energía"

El argentino Mauricio Pellegrino, técnico del Leganés, confió en las opciones de remontada de su equipo ante el Real Madrid en la vuelta de los octavos de la Copa del Rey pese a que en la ida los blancos ganaron por 3-0.

"Yo veo al equipo con mucha energía, pensando que el partido se puede ir para nuestro lado. Es nuestra ilusión. Jugar un partido contra el Real Madrid en nuestro campo es para festejar. Me preguntaron si este partido era para mí una carga y yo dije que no, es un orgullo estar en Copa y jugar contra uno de los mejores equipos del mundo", dijo.

"Tenemos que aprovecharlo y tratar de sacar todo nuestro fútbol, nuestra fuerza, nuestra unión con la gente y seguir demostrando que Butarque es un lugar difícil para los rivales", añadió en conferencia de prensa.

Indicó que tratarán de mostrar su "mejor versión para generar situaciones de gol y marcar". "Tenemos, primero, que tratar de marcar un gol. Y así, sucesivamente. Tener el foco en eso. Pero, sobre todo, mejorar lo futbolístico, lo que hicimos en el Bernabéu. Creo que el resultado fue más abultado que lo que mostramos en el primer tiempo", dijo.

"Hay que seguir en esa tónica. Los grandes, apenas tienen una oportunidad, te hacen daño. Trataremos de aumentar nuestra concentración para que eso no suceda. Jugaremos con toda la intención sabiendo la dificultad del adversario", agregó.

Pellegrino no quiso hablar de las bajas del rival: "El adversario será relevante en función de nuestras capacidades para torcer una situación que ya es compleja. Por más que sus delanteros puedan ser delanteros jóvenes, muchos han jugado en el partido de ida, lo han hecho bien y son muy competentes. Tienen un equipo top".

"La relevancia del encuentro pasará más por lo que podemos hacer nosotros que por las mermas del rival. Nosotros también tenemos muchas bajas. No creo que ellos se estén fijando en lo que nos falta a nosotros sino en la dificultad del partido. Obvio que hemos conseguido demasiado poco para lo que vimos en el partido de ida. Ojalá que podamos llegar a esa situación de tener alguna posibilidad de pasar", expresó.

Además no quiso pronunciarse sobre el modo en el que trataría él la situación de Francisco Alarcón 'Isco', suplente habitual desde la llegada de Santiago Solari al banquillo del Real Madrid: "No lo sé. ¿Cómo puedo explicar una situación si nunca la he vivido? Esto es como cuando te dicen que es hermoso ser padre. Una cosa es contarlo y otra vivirlo".

Posteriormente llegará el Barcelona en liga. El entrenador no tiene preferencias sobre ganar un partido u otro: "Es una pregunta un poco capciosa. Es como si alguien tiene varios hijos y le pregunto a quién quiere más. El partido más importante es el del miércoles porque yo siempre digo que hay que ir partido a partido. El primer partido es lo único que tenemos para vivir ahora y hay que tratar de disfrutarlo con todo lo que tenemos. No sabemos en qué estado vamos a llegar a Barcelona".

"El fútbol es hoy, la vida es hoy, es presente. Nunca hago cuentas más allá. Lo más importante es que desde el minuto uno estemos preparados lo mejor posible, con el foco siempre al cien por cien en el Madrid", expresó

Confirmó que su intención era convocar al canterano Javier Avilés, aunque finalmente no podrá al estar sancionado, opinó que José Manuel Arnáiz está cada vez mejor de forma y dio opciones al recién incorporado Vasyl Kravets.

"Ha entrenado bastante bien. Vamos a ver mañana el equipo porque hay algunos jugadores que son duda hasta el final. Lo bueno es que este chico ha jugado muchos partidos. Tiene ritmo de competición. Obviamente cuando cambia el contexto, el entrenador, la categoría... hay muchas cosas que generan cierto estrés, pero creo que es un jugador que ya podríamos contar con él", completó.

El ucraniano llega para cubrir la salida de Raúl García: "Todavía no es oficial la salida de Raúl.... pero bueno, hablamos con él y tenía la opción de salir. Me explicó que el Girona, por ciertos problemas que han tenido en el plantel, había una posibilidad de que se incorporara y para nosotros es un buen movimiento".

Este podría no ser el último movimiento en el mercado de invierno: "Uno piensa en un jugador cuando cree que le puede mejorar las capacidades del equipo. Vamos a seguir trabajando hasta el final pero no puedo tirar nombres porque hay doscientos encima de la mesa y la mayoría casi nunca se dan, solo un pequeño porcentaje. Hay que esperar hasta el final".