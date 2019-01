El Bayern decidirá qué hacer con James según lo que pase en la segunda vuelta de la Liga

El Bayern Múnich decidirá si ejecuta o no la opción de compra que tiene sobre el internacional colombiano James Rodríguez según lo que ocurra en la segunda parte del torneo alemán, aseguró el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, en declaraciones a la revista "Sport Bild".



"Vamos a observar lo que pasa en la segunda vuelta y tomaremos las decisiones pertinentes", dijo Salihamidzic acerca del futuro de James, sobre el que el Bayern tiene una opción de compra por valor de 42 millones de euros. El Bayern deberá decidir a más tardar a final de temporada si hace uso de esa opción. Salihamidzic, en todo caso, descartó la posibilidad de hacer uso de la opción para luego volver a vender a James, variante que han planteado algunos medios de comunicación. "Ese no es el estilo del Bayern. Cuando nos decidimos por un jugador ya formado, este sigue siendo parte del FC Bayern", dijo el ex internacional bosnio.

James llegó al Bayern a comienzos de la última temporada cedido por Real Madrid y con una opción de compra. Tras la primera temporada del colombiano en el club bávaro todo apuntaba a que el Bayern ejecutaría la opción, pero en el segundo ejercicio las cosas no han marchado tan bien. Ello se debe, en parte, a que James ha tenido problemas de lesiones, pero también se ha hablado constantemente de que está descontento con su situación, debido a que, con el croata Niko Kovac en el banquillo, ha gozado de menos minutos que en la temporada anterior.