Merino: "Hemos tenido ocasiones como para hacer algún gol más"

Leganés (Madrid), 17 ene (EFE).- Sabin Merino, delantero del Leganés, consideró que su equipo pudo hacer más de un gol en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey que les enfrentó contra el Real Madrid en Butarque.

"Hemos planteado el partido de una manera y ha salido así. Hemos tenido ocasiones como para hacer algún gol más. Hemos creado bastantes problemas. En general creo que el partido ha sido bastante bueno y nos ha faltado el acierto", comentó.

Algunas de las ocasiones para transformar más tantos pasaron por sus botas: "Está claro que un delantero normalmente no goza de tantas ocasiones y no poder aprovecharlas, más cuando no estoy jugando mucho, sí que fastidia".

Pese al triunfo ante los blancos el conjunto blanquiazul quedó eliminado en la competición, lo que puede suponer menos minutos para los menos habituales: "En los partidos de Copa ha habido muchos cambios, hemos jugado gente que habitualmente no jugamos en LaLiga, y es una putada porque somos muchos en plantilla. Quedar solo en una competición son menos oportunidades".