Boca Juniors ficha al colombiano Jorman Campuzano y a Iván Marcone

Buenos Aires, 18 ene (EFE).- Boca Juniors anunció este viernes el fichaje del centrocampista colombiano Jorman Campuzano, proveniente del Atlético Nacional de su país, y del también centrocampista Iván Marcone, que llega desde el Cruz Azul mexicano.

"Estoy muy contento de estar acá. Desde el momento que me llamaron fue un objetivo llegar a Boca, así que estoy muy esperanzado con este nuevo proyecto. Me llega en un buen momento, en una edad justa para afrontar este reto tan importante", dijo Marcone al sitio del club argentino.

El centrocampista de 28 años se reencontrará en el Xeneize con Gustavo Alfaro, quien lo dirigió en Arsenal.

"Gustavo me tuvo desde pequeño. Estuve cuatro o cinco años con él, estuvo en mi debut, fue un entrenador muy importante en mi carrera futbolística. Cuando me enteré que se hizo cargo de Boca me puse muy contento porque era un premio merecido por su trayectoria. Que me tenga en cuenta es importante, esto es un reto muy importante para mí", añadió.

Marcone, además de Arsenal y Cruz Azul, también jugó en Lanús.

Campuzano, en cambio, tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino.

El centrocampista de 22 años debutó en el Deportivo Pereira en 2015 y en 2018 pasó al Atlético Nacional.

Boca Juniors ya había fichado en este mercado de pases el portero Marcos Díaz y al paraguayo Junior Alonso, provenientes de Huracán y el Celta de Vigo, respectivamente.

El Xeneize, que jugará este domingo un amistoso ante Aldosivi en Mar del Plata, disputará en 2019 la Superliga, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

En el campeonato local, Boca es sexto con 24 puntos, 12 menos que el líder, Racing Club, que jugó dos partidos más.

Boca Juniors visitará a Newell's Old Boys el 27 de enero en la decimosexta jornada de la Superliga.

En la Copa Libertadores, el debut será el 4 de marzo en Bolivia ante el Jorge Wilstermann.