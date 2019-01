Sampaoli dice que desconocía la situación financiera del Santos

El entrenador del Santos, el argentino Jorge Sampaoli, afirmó este viernes que desconocía la situación financiera del club brasileño, del que espera que cumpla la promesa de contratar más refuerzos para poder luchar por títulos esta temporada.

"Ahora hay la necesidad de refuerzos. Hubo esa promesa y espero que eso ocurra, pero el club no me dijo que no estaba bien", dijo el exseleccionador de Argentina y Chile en rueda de prensa.

Añadió que cuando fue contratado por el Santos no tenía conocimiento de la situación financiera, que varios medios locales califican de mala.

Subrayó que el club le daba "la oportunidad de ser grande, de pelear" por títulos y de contar con un "equipo potenciado", a pesar de las salidas de los delanteros Gabriel Barbosa 'Gabigol', al Flamengo; y de Rodrygo, que probablemente fichará por el Real Madrid en julio.

"Un equipo que terminó en décimo lugar (en el Campeonato Brasileño) el año pasado necesita refuerzos", aseveró.

Sampaoli, que ha firmado por dos temporadas en la que será su primera experiencia como técnico en Brasil, manifestó que aún hay mucho trabajo por delante, pero que confía en "potenciar al Santos con nuevos refuerzos" que espera que se materialicen.

Por el momento, el Santos solo ha oficializado el fichaje del extremo venezolano Yeferson Soteldo, de 21 años, y está cerca de cerrar la incorporación del central colombiano Felipe Aguilar.

De acuerdo con 'GloboEsporte', la directiva del Santos negocia un préstamo de 82 millones de reales (unos 22 millones de dólares) para equilibrar sus cuentas y ofrece como aval el segundo pago de la venta de Rodrygo al Real Madrid, que recibirá previsiblemente en julio.