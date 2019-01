Natxo González: "Con lo que nos costó, es para tirarse de los pelos"

El exentrenador del Reus Natxo González, actual preparador del RC Deportivo, ha lamentado la situación en la que se encuentra el conjunto catalán, cuyo partido de este sábado con la UD Las Palmas ha sido suspendido, y ha afirmado que, con lo que costó que el club llegara al fútbol profesional, "es para tirarse de los pelos que se desmorone así".



"No sé cómo va a acabar, imagino que querrán que no juegue la segunda vuelta y no sé si me produce pena, rabia; pero con lo que costó, que se desmorone así es para tirarse de los pelos", señaló en rueda de prensa.



González dirigió al Reus el año del ascenso a Segunda división y le mantuvo la siguiente temporada en la categoría de plata antes de marcharse el curso pasado al Zaragoza y dirigir en el actual al Deportivo.



"No puedo hacer nada más que pensar en ellos. Conozco a mucha gente allí y sé lo que ha peleado. Todo para que ahora se vaya así por una mala gestión", comentó.



Indicó también que "la gente está contrariada" en el Reus "porque tampoco entiende nada" de lo que ha pasado.



"Lo que es evidente es que ha habido una mala gestión. Están todos los empleados sin cobrar y ellos tampoco entienden nada. Se decía que la Segunda B era deficitaria, parece que en el futbol profesional se cura todo, pero cuando haces mal las cosas da igual", reflexionó.