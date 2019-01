Simeone: "La respuesta del equipo genera ilusión, entusiasmo y tranquilidad"

Huesca, 19 ene (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dijo tras la victoria por 0-3 de su equipo en el estadio del Huesca (0-3) que la respuesta de sus jugadores tras la eliminación copera y con apenas tres días entre un partido y otro genera "ilusión, entusiasmo y tranquilidad".



"Después del segundo tiempo contra el Sevilla en todos los partidos que hemos jugado hemos competido bien, con posibilidades de ganar y generado ocasiones y hoy hemos respondido", añadió el técnico del conjunto colchonero.



El entrenador argentino destacó que Lucas Hernández, autor de uno de los goles, es "muy importante" para su equipo, que el colombiano Santiago Arias está creciendo dando "profundidad por su banda" y que su equipo estuvo "entero y muy serio".



"Los centrales han sido una muralla, Rodrigo y Thomas cada día se entienden mejor y están muy serios, Koke soluciona muchos problemas y Correa en su polifuncionalidad nos aporta profundidad y vértigo. Lemar esta creciendo y Griezmann es el jugador más importante que tenemos ofensivamente", apostilló.



Simeone resaltó que supieron cerrar el partido para no dar la opción de renacer al Huesca.



"Un rival que viene con necesidades como el Huesca vive cada situación con extremismo y la ilusión de un gol le genera la posibilidad de recuperar energía y multiplicar las fuerzas, pero uno en contra tiene mucho daño. No le había pasado en partidos anteriores que quedara el partido cerrado porque siempre compitió muy bien, pero aún así no le vi bajar los brazos. Ha competido, ha corrido intentando dar el máximo y me imagino que es el camino que le marca su entrenador para intentar salvarse", comentó.