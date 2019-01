Carli Lloyd: "No me da miedo pensar que quiero ganar otra Copa del Mundo"

Alicante, 21 ene (EFE).- Con 36 años, dos oros olímpicos, un oro mundialista y el reconocimiento del mundo del fútbol, la estadounidense Carli Lloyd no teme a la derrota. Tampoco al éxito.



Así, tras haberlo conquistado todo con la selección de su país y haber sido nombrada en dos ocasiones la mejor futbolista del planeta, Carli Lloyd todavía apunta a nuevas metas. "A mí no me da miedo pensar que quiero ganar otra Copa del Mundo", contó la atacante de Nueva Jersey este lunes en una entrevista a EFE.



- Pregunta (P): La racha de 28 partidos sin perder terminó el pasado sábado ante Francia. ¿Estados Unidos ya no es imbatible?



- Respuesta (R): Es obvio que no puedes permanecer invicto para siempre y en cierto modo es mejor que haya ocurrido ahora y no en el verano, durante la Copa del Mundo. Eso no significa que hayamos perdido nuestra mentalidad ganadora; seguimos teniendo talento, pero en el deporte hay siempre altos y bajos. Y volveremos. No debemos preocuparnos por una derrota. Tenemos que seguir entrenando y trabajando porque lo importante llega en verano.



- P: A día 21 de enero, ustedes están empezando la pretemporada. En Europa, en cambio, los equipos están a mitad de temporada. ¿Eso hizo la diferencia en Le Havre?



- R: No quiero poner excusas. Nunca lo hago. En algunos momentos del partido ante Francia no tuvimos control, ni táctica, ni habilidad técnica. Obviamente, las jugadoras de Francia están en un momento importante de la temporada y nosotras no estamos en nuestro nivel óptimo de forma, pero es una derrota de la que debemos aprender para seguir creciendo como equipo.



- P: ¿Los aficionados pueden esperar una reacción este martes ante la selección española?



- R: Por supuesto, cuando vienes de una derrota quieres ganar el siguiente partido. Y este partido es el último de esta concentración antes de volver a casa el miércoles. Sabemos lo que nos vamos a encontrar este martes. España es un gran equipo, hace muchas cosas bien, suele tener la posesión porque tiene jugadoras que son muy técnicas y una buena táctica. Será un desafío para nosotras y nos ayudará a prepararnos. En verano hay un trofeo que queremos ganar.



- P: ¿Considera que Estados Unidos es la gran favorita para ganar el Mundial de Francia?



- R: No hablaría de favoritismo. A mí no me da miedo pensar que quiero ganar otra Copa del Mundo. Existe la presión de volver a ganar, por eso no va a ser fácil, pero tienes que tener el deseo de ganar cada partido. Tenemos que creer.



No importa lo que hayamos hecho este año o el pasado o hace tres. Lo que importa es este momento, cada partido, porque necesitas ganar seis para disputar la final y una vez ahí solo gana el mejor equipo.



- P: Volviendo a 2015, a la Copa del Mundo de Canadá, y atendiendo a su desenlace, ¿se puede decir que fue un torneo perfecto para usted y para Estados Unidos?



- R: No, la perfección no existe. Fue duro para el equipo y para mí, pero no importan los comienzos sino los desenlaces y nosotras terminamos en lo alto después de un largo viaje.



- P: Anotó un triplete en la final ante Japón. ¿El final soñado?



- R: Fue como un sueño para mí. Creo que cualquier jugadora de fútbol tiene ese sueño. Muchas lo intentan, pocas lo consiguen. Ser parte de ese grupo fue muy especial. Ahora empezamos un nuevo capítulo en este viaje y ojalá podamos llevarnos el trofeo otra vez.



Lucía Santiago