El padre de Emiliano Sala: "No me lo puedo creer, estoy desesperado"

El delantero argentino Emiliano Sala, quien iba a ser nuevo jugador del Cardiff City, se disponía a viajar a Gales para unirse a su nuevo equipo. Tras despedirse de sus compañeros del Nantes, el jugador tomó un avión el pasado lunes para incorporarse a su nuevo club. Durante el trayecto, el radar perdió de vista el rastro del avión, y desde entonces las autoridades han estado registrando la superficie marítima en busca de la aeronave.

Su padre, Horacio Sala, ha sido entrevistado por el canal argentino C5N: "Ojalá lleguen buenas noticias. Para él y para todos era un gran paso el fichaje por el Cardiff. No sabíamos nada, yo he dado la noticia a toda la familia", ha comentado al medio argentino.

El padre del jugador declaraba en el medio argentino que se enteró de la desaparición del avión en el que viajaba su hijo por la llamada de un amigo: "Soy camionero y estoy en Rosario trabajando. No me lo puedo creer, estoy desesperado". Además, confirmó que está en contacto con el Cardiff, pero que todavía no hay ninguna noticia sobre lo que le ha podido ocurrir al avión donde viajaba Emiliano: "El avión es del Presidente del Cardiff City. Nos informaron que el avión había desaparecido y que lo estaban buscando".

El plan de búsqueda ha sido reanudado este martes tras suspenderse por la noche debido al fuerte temporal, tras haberse cubierto más de mil hectáreas sin rastro del avión.