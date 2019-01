El último ensayo de Stempel antes de jugar contra EE.UU. terminó con un empate

Panamá, 22 ene (EFE).- El último ensayo de Gary Stempel, antes de enfrentarse con Estados Unidos el domingo próximo, terminó 1-1 frente al Árabe Unido de Colón, equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), dejando más preguntas que respuestas.

Stempel dejó ver algo de lo que podría utilizar para el duelo contra los estadounidenses en el partido amistoso de hoy martes.

Los dos equipos que paró Stempel en la cancha alinearon un sistema de 4-1-4-1, teniendo un enganche y un solo punta.

La primera zaga panameña la formaron Francisco Palacios, Edgar Góndola, Fidel Escobar y Guillermo Benítez.

El pretendido por el Cruz Azul mexicano Ángel Orelien, corría por la banda derecha, siendo Luis Cañate el otro lateral, ambos en el medio sector. El mediocampo lo terminaron de copar Adalberto Carrasquilla y Ernesto Walker.

Eddie Roberts se encargó del arco en este ensayo del técnico interino panameño.

El primer once de Stempel no pudo anotar y tuvo unas tres llegadas claras.

Este primer grupo no se encontraba, no había trabajo en conjunto y el mediocampo no manejaba la pelota y no llegó filtrar pases a Arroyo, quien intentó diagonales.

Las tres jugadas claras se desarrollaron por las puntas, dos de ellas, y un frontal que tuvo Arroyo, tirándola arriba.

Para la segunda parte, los cambios fueron la tónica, para seguir viendo más jugadores.

El arco lo tomó Orlando Mosquera, Iván Anderson y José Garibaldo se unieron a Edgar Góndola y Guillermo Benítez en el fondo.

Carlos Harvey, Rolando Botello, Omar Browne y Edson Samms cubrieron la media cancha y adelante Ernesto Sinclair hizo pareja con Abdiel Arroyo.

En este segundo grupo se vio un poco más de manejo en la pelota, pero aún así no había claridad, siendo este, al parecer, uno de los flancos débiles que presenta el elenco de Stempel.

Con el poco manejo del balón, habrá pocas posibilidades de llegarle pelota a los delanteros, dejando claro que el juego por las bandas será el arma favorita de Stempel en esta nueva incursión.

El partido terminó 1-1, con goles de Faber Gil, mientras que el empate de penalti lo anotó Abdiel Arroyo. Otra vez el equipo panameño no mostró mucha claridad ante un rival de fútbol local.

Anteriormente, Panamá había caído por 2-1 frente a Costa del Este en partido amistoso.

La selección panameña viajará el jueves a Estados Unidos, con escala en Houston, y de ahí a Phoenix (Arizona), donde se jugará el partido el domingo contra el equipo de las Barras y las Estrellas.