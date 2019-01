América no derrochará dinero por Alejandro ´Kaku´ Romero, dice Herrera

México, 25 ene (EFE).- Miguel Herrera, entrenador del América de México, dijo hoy que el equipo no está dispuestos a derrochar dinero y cumplir antojos de nadie por fichar al centrocampista argentino Alejandro 'Kaku' Romero como refuerzo para el Clausura 2019.

"No es que luzca inalcanzable, en América hay dinero pero no se gasta a lo tonto, no vamos a cumplir ningún capricho, el muchacho quiere venir, nos hemos preocupado y hecho un esfuerzo por él, pero no vamos a esperar si un equipo sigue 'montado en su macho'", dijo Herrera en conferencia de prensa en la capital mexicana.

New York Red Bulls de la 'Major League Soccer', equipo al que pertenece la carta de Romero, naturalizado paraguayo, es quien habría elevado al doble la oferta que originalmente presentó al América por 6.5 millones de dólares.

Gustavo Casasola, representante de 'Kaku' culpó en una entrevista a la cadena Fox Sports al alemán Oliver Mintzlaff, encargado del área de fútbol de la marca Red Bull, de entorpecer la negociaciones.

Si no existe un acuerdo por 'Kaku' entre América y el equipo estadounidense, el actual campeón del fútbol mexicano seguirá explorando otras opciones.

"Tenemos un gran plantel, no vamos hacer locuras, ni a gastar el dinero que no se tiene que gastar, con conciencia y tranquilidad, afortunadamente contamos con un departamento de inteligencia deportiva", agregó Herrera.

El exseleccionador de México reconoció la labor de visoría realizada por América; a la fecha suma 150 jugadores supervisados, 60 en el último mes y quienes estarían en el interés de las Águilas.

América busca el reemplazo del centrocampista paraguayo Cecilio Domínguez quien decidió probar suerte con el Independiente de Argentina tras una temporada con de altibajos por las lesiones.

"Es un jugador que no quiso estar acá, hablé con Cecilio y en ningún momento vi que echará marcha atrás con sus declaraciones y ni modo, sino quieren estar, no va a estar a fuerza en el plantel, nos duele que se vaya pero la decisión la tomó él", dijo Herrera.

La ventaja de pases para el Clausura 2019 del fútbol mexicano cerrará el 30 de enero.

Las Águilas, tercer lugar con seis puntos, visitan este sábado a los Rayados del Monterrey del timonel uruguayo Diego Alonso.

Para el compromiso de la jornada cuatro, el centrocampista colombiano Mateus Uribe y el delantero mexicano Oribe Peralta no verán acción al no recuperarse de molestias físicas.