El goleador colombiano Wilson Morelo reforzará al Colón de Santa Fe

Bogotá, 25 ene (EFE).- El delantero colombiano Wilson Morelo, goleador de la Copa Libertadores de 2018 con nueve goles, jugará este año en el Colón argentino, informó este viernes el Independiente Santa Fe, club en el que jugó los últimos 18 meses.

"Independiente Santa Fe informa la decisión de Wilson Morelo de aceptar la excelente oferta del club Colón de Santa Fe, la cual fue aceptada y respaldada por la Junta Directiva", detalló el equipo capitalino en sus redes sociales.

El artillero, de 31 años, culmina así su segunda etapa en el conjunto bogotano, con el que ya había ganado una Copa Sudamericana, una liga colombiana y una superliga.

"Esta es la decisión más dura, más difícil, que me ha tocado escoger, hoy quiero decirles que me voy de la institución pero no es un adiós, es un hasta pronto", manifestó Morelo en un vídeo divulgado por el onceno colombiano.

Asimismo, el delantero afirmó que llegar al Colón, que dirige el colombo-uruguayo Julio Comesaña, es "una oportunidad muy grande" porque jugará en una liga importante en la que espera "hacer muchos goles".

"Creo que esto es en mi carrera un escalón más, y poder ir a una liga tan importante como la argentina. Quiero decirles que los llevo en mi corazón", apostilló.

En el conjunto bogotano disputó más de 150 partidos y es el décimo goleador histórico con 72 tantos.

Morelo también ha jugado en los mexicanos Monterrey, Dorados y Pachuca; en los colombianos Rionegro Águilas, Envigado, Millonarios, América de Cali, Atlético Huila y Deportes Tolima, y en el Everton chileno.

Con cinco tantos Morelo también fue el máximo artillero de la Copa Sudamericana de 2015, que ganó con Santa Fe, y fue parte del equipo ideal del torneo.