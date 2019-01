Miku: "Las familias venezolanas están sufriendo mucho"

Madrid, 25 ene (EFE).- El venezolano Nicolás Fedor 'Miku', que jugó en España en las filas de Valencia, Getafe o Rayo Vallecano, analizó para EFE la situación política que vive su país, donde el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó el miércoles presidente, y aseguró que "las familias venezolanas están sufriendo mucho".

"Desde el punto de vista familiar afecta a todo. Todos tenemos familiares y amigos allí. Las familias ahora están separadas, pasan las navidades lejos. También se han quebrantado familias porque cuando hay dos corrientes políticas la forma de creer en un modelo de gobierno ha hecho que familias se peleen. Otras por la inmigración... las familias venezolanas están sufriendo mucho", dijo Miku a EFE.

"La situación política y social que atraviesa Venezuela es difícil porque la gente de a pie está sufriendo mucho, está sufriendo por muchos aspectos y realmente se les hace muy cuesta arriba cualquier aspecto mínimo de la vida, cualquier cosa sencilla que en el resto de países sería fácil pero en Venezuela es un problema gigantesco", añadió.

Miku se mostró partidario de un cambio en el gobierno de Venezuela, donde Nicolás Maduro asumió el poder el 19 de abril de 2013: "Desde el punto de vista personal yo creo que ya es hora de un cambio, porque después de 20 años tu comparas el producto interno, producción petrolera, el valor de en nuestra moneda... y ves que no han ido mejorando, si no que han empeorado; provocando desabastecimiento", dijo.

"Hay falta de luz, de agua... son cosas sencillas que tu lo ves como algo normal y que el agua venga media hora al día durante diez meses seguidos es muy difícil y eso es porque no se preocupan de que las cosas funcionen. Ami modo de entender ya está probado que el modelo fracasó; como en Rusia, en la antigua Unión Soviética, o en el resto de países dónde se ha intentado implantar", destacó.

Además, Miku se pronunció acerca de la legitimidad del acto de Juan Guaidó: "La dimensión política es importante. Hoy en día Venezuela está en todos los medios de comunicación a nivel mundial y esto es importante. Fue un juramento de cargo de presidente utilizando un artículo de la Constitución que el gobierno redactó y aprobó hace muchos años, así que dentro de la legalidad que ellos mismos implantaron; con lo cual no estamos hablando de que hubo un golpe de estado, fue un instrumento político legal. No puede ser que cuando en la Constitución haya algo que no les gusta y al otra corriente política quiere hacer uso de ella, no sirva y lo califiquen como un acto delictivo. Ahí te das cuenta de que todo lo que dicen es falso".

Aunque el venezolano no se atrevió a dar un pronóstico sobre qué va a pasar en las próximas fechas: "La hoja de ruta no tengo ni idea. Yo soy un peón más, un ciudadano más. Ahora por mi trabajo está fuera pero en ningún momento he pensado en no volver. Ahora esperamos los siguientes movimientos de las personas que están al mando. Por su puesto elecciones libres, creo que sería lo más justo, pero cambiando el sistema electoral, que está podrido hasta la médula, y hacerlo más transparente y que la gente elija quién quiere que lo gobierne", concluyó.