Simeone: "Si Thomas hubiera llegado del United se diría que es fantástico"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado que Thomas Partey es "extraordinario", del que se diría que es "fantástico" si hubiera llegado del City o del United, y expresó sobre los cánticos del 'Frente Atlético' de 'menos Morata y más Borja Garcés' que la "opinión de la gente es respetable", pero él busca "futbolistas que le sirvan al equipo".



"Thomas es un jugador extraordinario, que si hubiera llegado del Manchester City o del United por el moreno que tiene de su piel estaríamos hablando de un jugador fantástico. Como vino de la cantera del club, es un jugador bueno. Yo lo considero como si vino del City o del United", recalcó Simeone en rueda de prensa después del triunfo por 2-0 sobre el Getafe en el Wanda Metropolitano.



En ese partido, los gritos del 'Frente Atlético' de 'Menos Morata y más Borja Garcés', en referencia al inminente fichaje del atacante del Chelsea y al atacante del filial, y que encontraron respuesta con los pitos de otros lugares del campo, marcaron algunos minutos. "La opinión de la gente siempre es respetable. Yo busco futbolistas que le sirvan al club y al equipo", respondió el técnico rojiblanco.



Ya sobre el 2-0, Simeone habló de la pegada de su equipo: "El fútbol es contundencia. Las jugadas fueron en consecuencia de generar la posibilidad de Griezmann después de una gran acción de Thomas y tener el disparo abierto, y después, en el gol de Saúl, había sido una buena jugada con elaboración. Creo que hicimos un partido importante, con un equipo que, si no me equivoco, había perdido solo un partido fuera de casa, con unos registros defensivos muy buenos y con una regularidad nuestra en el partido creciente".



"Desde que empezó enero, salvo el partido con el Espanyol, que fue con más dificultades, todos los partidos vengo diciendo lo mismo: el equipo está jugando bien, genera situaciones de juego, tiene una buena transición defensa-ataque, se posiciona en campo rival gran parte del partido, después de ir ganando no retrocede como en otras ocasiones...", resaltó sobre la actual racha del Atlético, que encadena ya 18 jornadas de la Liga sin perder.



Y todos dentro de las dificultades en forma de lesiones que ha sufrido el Atlético en toda esta campaña. Este sábado, por ejemplo, no disponía por ese motivo de cinco jugadores: Diego Costa, Filipe Luis, Koke Resurrección, Víctor Machín, 'Vitolo', y Stefan Savic.



"Nos estamos ocupando para que en esa faceta podamos mejorar y está claro que la semana que viene esperemos poder contar con alguno de los chicos que está fuera. Esto habla muy bien de la fuerza que tienen los futbolistas. Con doce jugadores de campo, más los chicos que nos están echando una mano, el equipo sigue compitiendo de la mejor manera. Me ilusiona mucho pensar que cuando estén todos bien tendremos más fuerza, seguro", abundó el técnico argentino.



También habló de Thomas Lemar: "Lo veo muy participativo en el medio campo. Es un jugador desequilibrante que en la primera parte del ataque del equipo tiene buen rompimiento. Está creciendo. No tengo ninguna duda de que nos dará muchas alegrías. Está trabajando muy bien, hace un esfuerzo enorme con lo que necesita el equipo desde lo defensivo y estoy muy contento con él. Ojalá siga esa línea, porque va camino de lo que queremos".



Igualmente, se refirió a Víctor Mollejo, que esta semana ha cumplido 18 años. "Siempre nos alegra la participación de jugadores jóvenes. Si tienen alguna entrevista mía anterior, siempre dije que no me perdonaría no poder sacar chicos de la cantera, algunos años con mejores futbolistas que hemos tenido y con la aparición de estos chicos que viene ahora, aprovechando estas oportunidades que están teniendo", apuntó.



"Ya participó Borja, Joaquín, Montero y Mollejo, que con esa tranquilidad, que es lo que más me gusta, termina posicionándose bien en la necesidad que tenemos. Ojalá mantenga el equilibrio. Es joven, lo tenemos que ayudar, como hace el entrenador en el B y como intentamos nosotros hacerlo para que siga creciendo de cara a lo que siempre necesitamos en el equipo", concluyó.