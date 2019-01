El Barça, a evitar el k.o.; el Real Madrid, a ratificar la mejoría

El Barcelona, campeón de la Copa del Rey en las cuatro últimas ediciones, debe remontar ante el Sevilla un 2-0 adverso para evitar un k.o. prematuro, mientras que el Real Madrid dispone de dos tantos de ventaja ante el Girona y trata de ratificar en Montilivi su mejoría.

En las otras dos confrontaciones de cuartos de final, el Valencia intentará también confirmar su reacción y remontar el 1-0 encajado en Getafe y el Betis parte ante el Espanyol con la ligera ventaja del 1-1 logrado en la ida en el RCDE Stadium. La eliminatoria estrella de esta ronda, la que enfrenta a los dos últimos finalistas, encara la resolución con clara ventaja sevillista, aunque no definitiva.

El 2-0 logrado en el Ramón Sánchez Pizjuán por el conjunto de Pablo Machín obliga a la escuadra de Ernesto Valverde a ganar por tres tantos de diferencia. De no conseguirlo supondría el primer k.o. azulgrana en una eliminatoria esta competición desde que cayó en la semifinal de enero de 2013 ante el Real Madrid de Jose Mourinho. Desde entonces ha llegado a todas las finales. Perdió en 2014 precisamente ante el cuadro blanco y ganó las cuatro siguientes.

Para el Sevilla sería tomarse una cierta revancha copera después de haber perdido ante los azulgranas las finales de 2016 y 2018 y dar un paso adelante en una competición muy del agrado del club, en la que en este siglo ha logrado dos títulos, en 2007 ante el Getafe y en 2010 frente al Atlético de Madrid.



El cuadro hispalense mantiene el tipo en todas las competiciones pese a la gran cantidad de lesiones que está sufriendo. Este domingo, en la goleada ante el Levante, 'cayó' Sergi Gómez, un fijo en la zaga. Habrá que esperar para comprobar qué mimbres dispone Machín para la visita al Camp Nou, donde no logra puntuar en Liga desde octubre de 2011, pero donde cimentó la victoria en la última eliminatoria copera que dirimieron ambos equipos, en los octavos de la campaña 2009-10.

Como en la anterior eliminatoria ante el Levante, es más que probable que Valverde, que prescindió de Leo Messi en la ida, entre otros, planifique el once más cercano al habitual dada la derrota con la que encara el Barcelona la vuelta y el potencial del rival, al que ganó en la presente Liga en casa por 4-2, resultado que en este caso significaría la supervivencia sevillista.

El Real Madrid, mientras tanto, afronta con dos tantos de ventaja su visita al Girona, al que le bastaría un 2-0 para agrandar su histórico periplo copero este curso y sumar un nuevo campanazo después de eliminar al Atlético de Madrid.

El equipo de Santiago Solari parece haber encontrado el rumbo de juego y resultados en los tres últimos partidos, precisamente desde el segundo periodo del encuentro liguero ante el Sevilla, aunque, como en el caso de éste, la cuestión de las lesiones no deja respirar tranquilo al técnico argentino pese a que parece ir recuperando a varios de los lesionados.

Sergio Ramos tuvo que retirarse en el descanso del partido ante el Espanyol, en el que, por ejemplo reapareció con gol el galés Gareth Bale. El defensa andaluz se marchó con un problema en una rodilla y su presencia se antoja clave, más ante el ambicioso Girona, que no da la guerra por perdida.



El cuadro de Eusebio Sacristán sigue dejando mejores sensaciones que alcanzando triunfos. De hecho lleva diez partidos sin ganar, pero en casi todos los partidos sus merecimientos y rendimiento han sido muy superiores al marcador final. Esta racha, no obstante, obliga al técnico vallisoletano del cuadro catalán y a sus hombres a mirar atentamente la situación liguera -muy cerca de la zona de descenso-, pero no pueden obviar que remontar al Real Madrid y acceder a semifinales sería algo muy grande.



También parece haber vuelto el auténtico Valencia y en esta recuperación cimenta sus ilusiones de remontar este martes en Mestalla el 1-0 sufrido en el Coliseum Alfonso Pérez.No es la primera vez que el conjunto valencianista resuelve a su favor una eliminatoria copera después de haber sufrido dicha derrota, aunque en esta ocasión debe hacerlo ante uno de los conjuntos más sobrios del panorama actual, el cuadro de José Bordalás.

Tratan de reescribir su historia los jugadores del cuadro azulón, finalista en 2007 y en 2008, cuando precisamente perdieron ante el Valencia en la final jugada en el Vicente Calderón, y anuncian su mejor versión para esta vuelta en Mestalla, que será una olla a presión en respaldo del conjunto de Marcelino García Toral.



El Betis enfoca el choque de vuelta ante el Espanyol con la ligera ventaja del empate a uno alcanzado en Barcelona gracias al tanto del paraguayo Tonny Sanabria. No puede, por lo tanto, salir a verlas venir el cuadro de Quique Setién si quiere volver a ser protagonista en la Copa del Rey, sino ir a buscar el partido.

Mientras, el Espanyol, que atraviesa un momento delicado en LaLiga, quiere reivindicarse y que este partido pueda servir como punto de inflexión para un equipo que comenzó la temporada de forma ilusionante y que poco a poco ha ido languideciendo.



- Programa de la vuelta de cuartos:



. Martes:



21.30 Valencia - Getafe (Ida: 0-1)



. Miércoles:



19.30 Betis - Espanyol (1-1)



21.30 Barcelona - Sevilla (0-2)



. Jueves:



21.30 Girona - Real Madrid (2-4)