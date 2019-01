El control económico ha "cumplido su objetivo" en el caso Reus, según LaLiga

Madrid, 29 ene (EFE).- El director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, ha asegurado a EFE este martes que el control económico "no solo no ha fallado, sino que ha cumplido con su objetivo", en el caso del Reus, expulsado de LaLiga 1/2/3, al "no permitir a alguien que compita con ventajas sobre los demás".



El Juez de Disciplina Social de LaLiga decidió el lunes expulsar al Reus de la competición profesional por tres años e imponerle una multa de 250.000 euros por los impagos de salarios de los jugadores, en hechos calificados como "muy graves" y con "reincidencia".



Según ha explicado el director general de LaLiga a EFE, la patronal del fútbol profesional detectó durante la segunda mitad de la temporada pasada incumplimientos del Reus con la Agencia Tributaria, por los cuales se abrió expediente, pero el club tarraconense consiguió una financiación para saldar esa deuda.



LaLiga decidió que al inicio de esta temporada el Reus tuviera "el mínimo" importe de gasto en plantilla deportiva, pese a lo cual, según ha detallado Gómez, el equipo catalán sobrepasó al inicio de la actual temporada el límite de salarios de jugadores en 1,3 millones de euros.



"Simplemente, con que no hubieran contratado por 1,3 millones de más estarían al día con los jugadores hasta enero y habrían mandado un mensaje al mercado financiero de que eran cumplidores (...) Nosotros cuando empiezan los impagos a jugadores, inmediatamente activamos los procedimientos disciplinarios", ha ampliado.



Según Gómez, que un club haya contratado por encima de su límite salarial no significa que no pueda empezar la competición, sino que los motivos que han llevado a su expulsión son los incumplimientos de los pagos a los jugadores.



"El Reus tiene la luz roja cuando con los mecanismos que tenemos detectamos esto. Si no hubiera control a priori, el Reus podría haber terminado la temporada, podría haber pedido un préstamo, adelantado dinero, y no nos hubiéramos enterado", ha remarcado.



Para el director general de LaLiga, es necesario distinguir entre las normas de control económico, que fijan la capacidad máxima de gasto en plantilla y que son "las mismas reglas para todos", y la vigilancia para que se cumpla este control, con un seguimiento "en tiempo real".



"Lo que hacemos es pedirles que todos los meses envíen si están al día con la Agencia Tributaria y hacemos un seguimiento de los vestuarios en los clubes que puedan tener problemas, o hablamos con financiadores allegados a LaLiga que nos indican si un club no está pagando", ha precisado.



Gómez ha insistido en que el control económico "no es una intervención en la administración de los clubes", porque "respeta la libertad de empresa", y ha incidido en que un club que no cumpla podría competir "en ventaja con el resto".



"En cuanto detectamos una situación de este calibre, se activan los procedimientos de ajuste del gasto de plantilla y/o los procedimientos disciplinarios. Y no permite mantener en el tiempo que un club juegue con ventaja competitiva sobre el resto", ha recalcado.



El director general de LaLiga ha asegurado que adaptan "constantemente" la norma de control electrónico y que la última modificación se hizo en diciembre "con unanimidad en la Comisión Delegada" de LaLiga, que es el órgano de gobierno y administración ordinaria de la patronal de clubes.



"Los clubes saben que cumplir es una inversión, lo sabemos todos. Cumplir es un requisito mínimo para el crecimiento, tú mandas un mensaje de que eres cumplidor. Y los clubes lo saben, están empujando a que la norma de control económico se desarrolle cada vez más", ha valorado.



Por otra parte, el director general de LaLiga ha asegurado que los clubes profesionales siguen reduciendo su deuda con la Agencia Tributaria, que quedará en 70 millones de euros al final de esta temporada y debería reducirse a 50 millones en 2020, debido a los planes de pago de los clubes con situación concursal.



En cuanto al incremento de ingresos de la competición, Gómez ha afirmado que LaLiga espera que los pagos por los derechos de televisión "sigan creciendo", especialmente en cuanto a las cadenas internacionales. EFE.



