Cavani, primer jugador de fuera de la liga española en ganar el Trofeo EFE

París, 31 ene (EFE).- El uruguayo Edinson Cavani, jugador del París Saint-Germain, recibió este jueves el Trofeo EFE que le acredita como jugador latino más valioso de 2018, convirtiéndose así en el primer futbolista en las 29 ediciones del premio que lo recibe jugando fuera de la liga española.

Cavani firmó una gran temporada superando al sueco Zlatan Ibrahimovic (156) como jugador con más goles anotados con la camiseta del PSG y anotando 28 tantos en el campeonato doméstico, siendo así el máximo anotador de la pasada temporada.

El delantero recibió el Trofeo EFE en el palco de honor del estadio del Parque de los Príncipes y mostró su agradecimiento a la Agencia EFE por el premio.

"Lo recibo como un reconocimiento no solo de un año del trabajo, sino de la dedicación, el trabajo, la constancia. Me llena de alegría y me anima a seguir. Me marca que el trabajo da su fruto. Y este galardón de Efe, de un trofeo tan prestigioso, me sirve de estímulo para seguir compitiendo con ilusión", dijo Cavani tras recibir el trofeo.