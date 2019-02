Fernando Jubero dice que el fútbol de Cerro Porteño "crece" en este Apertura

Asunción, 1 feb (EFE).- El técnico de Cerro Porteño, Fernando Jubero, consideró este viernes que el equipo "creció futbolísticamente" en el partido que perdió el anterior frente al Libertad, pero aseguró que no cambiará de estrategia y solo incorporará novedades para la próxima cita en el Apertura.

Este sábado, el 'Ciclón' paraguayo enfrentará en la tercera jornada del Apertura al Deportivo Capiatá, sorprendente líder junto al General Díaz.

Jubero explicó en una rueda de prensa en la sede del club que la derrota por 1-0 ante Libertad fue un "accidente" y de lo que se trata es de ser el equipo "muy agresivo" de la segunda parte de aquel partido.

Es por ello que el entrenador español mantendrá prácticamente el mismo onceno que inició contra el Capiatá y con el que espera conseguir los 3 puntos, según dijo, "para afianzarnos y consolidarnos".

No obstante, Jubero no contará con una de sus principales bazas en el ataque, ya que Jorge el 'Conejo' Benítez se lesionó un abductor en un entrenamiento y el jueves "no pudo trabajar con normalidad", por lo que "preferimos evitar mayores riesgos y valorar el alcance de la lesión".

Uno de los candidatos a ocupar su posición es el argentino Federico 'Pachi' Carrizo, uno de los fichajes estrella de esta temporada y que debutó con brillo ante Libertad.

"'Pachi' va a arrancar de partida porque rindió muy bien en el segundo tiempo de ese encuentro y puede desarrollar esa función (de Benítez) por detrás del punta, un poco más liberado", explicó Jubero.

El técnico incluirá además en el 11 inicial, para cubrir la plaza del jugador sub'19, a Alan Rodríguez o a Julio Báez, de 18 y 19 años, respectivamente.

Cerro Porteño está en la séptima posición de la tabla, aunque con los mismos 3 puntos que el Olimpia, que solo ha jugado un partido.

Los de Jubero necesitan ganar para aprovechar esa ventaja que tiene en el Apertura frente al Decano del fútbol paraguayo.

El club debutará el próximo 6 de marzo en la Copa Libertadores de 2019 ante el vencedor de la serie 1 de la tercera fase de la competición.