El chileno Esteban Carvajal llega "ilusionado" al Atlas mexicano

Guadalajara (México), 6 feb (EFE).- El centrocampista chileno Esteban Carvajal afirmó este miércoles que llega "con mucha ilusión" y ganas de lograr un lugar en el Atlas del fútbol mexicano, al que calificó como "una liga muy competitiva".

"La liga (mexicana) allá se ve mucho y la mayoría de mis compañeros les hubiese gustado estar acá, competitiva muy parecida a la chilena, con jugadores de mucha calidad", dijo.

El chileno, que ha militado en equipos como el Santiago Wanderers y Palestino de su país, llega al Atlas con un contrato a préstamo un año luego de que su compatriota Lorenzo Reyes fue dado de baja debido a una lesión en el tobillo.

El volante afirmó que viene en buena condición física pues realizó la pretemporada con su anterior equipo, el Coquimbo Unido de la Liga chilena.

"Uno viene a aportar y me gustaría hacerlo de la mejor forma. En todos los equipos en que he estado siempre trato de sumar. Es una ilusión", aseguró el jugador que fuera seleccionado en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

Carvajal aseguró que conoce el trabajo del entrenador del equipo, el argentino Ángel Guillermo Hoyos, cuando este dirigió a la U. De Chile y que antes de venir a México conversó con algunos jugadores que fueron dirigidos por él.

"A Guillermo lo conozco, sé su estilo de juego, sé que gusta jugar algunos partidos cerrado, otros más abiertos y que maneje el volante central la pelota, así que espero hacerlo de la mejor forma", expresó.

Respecto a sus expectativas en el fútbol de México, dijo que otros chilenos que juegan en este país le advirtieron de que la liga "es muy competitiva".

Aceptó que no es un jugador conocido en México, pero pidió a la afición un voto de confianza y que le permitan mostrarse en la cancha.

"Vengo con todas las ganas, a lo mejor no me conocen mucho, pero yo me voy a mostrar en la cancha, soy muy callado, aunque dentro del campo soy distinto, espero que confíen en mí", aseguró.

El Atlas inició con buen paso el torneo Clausura 2019 en el que ocupa el cuarto sitio de la clasificación con tres victorias, un empate, una derrota y 10 puntos, uno menos que el líder, Rayados de Monterrey.