Las ´dobles cesiones´, una tendencia al alta

Como sucede en cada periodo de traspasos de invierno, muchos han sido los movimientos de jugadores que se han llevado a cabo en LaLiga Santander y en LaLiga 1/2/3 pensando los clubes en reforzarse para el que a buen seguro será un duro y exigente final de temporada.



Sin embargo en esta ocasión parece haberse producido el despegue de un tipo de operación que solo puede llevarse a cabo en esta ventana de fichajes, la de los futbolistas que retornan a sus clubes de origen tras ser cedidos en verano y vuelven a marcharse a préstamo a otra entidad distinta.



Varias situaciones así se han dado en las dos primeras categoría del balompié español y en equipos de toda índole y condición, algunas de ellas al filo de la hora del cierre, cuando los teléfonos no paraban de sonar.



Uno de los jugadores con mayor cartel que lo ha vivido en sus carnes es el atacante Diego Rolan. Cedido por el Deportivo de La Coruña al Leganés tras completar una buena temporada pasada en el Málaga, su salida era determinante para que los 'pepineros' pudiesen firmar a otro extracomunitario como el mexicano Diego Reyes.



Finalmente todos los actores se pusieron de acuerdo para cancelar el préstamo el último día y el uruguayo jugará hasta final de campaña en el Alavés. Txema Indias, secretario técnico de los madrileños, explicó a EFE los detalles. "Rolan vino cedido por el Deportivo. Lo firmamos con toda la ilusión del mundo porque creemos, y seguimos creyendo, que es un jugador con unas condiciones muy interesantes. Pero por circunstancias no terminaba de encajar esa ficha en el puzzle que teníamos este año y lo mejor para todas las partes era buscar una salida. La hemos encontrado", comentó.



Otro que pudo abandonar Butarque en una circunstancia parecida fue el ucraniano Andryi Lunin, prestado por el Real Madrid: "Podía haberse dado la situación de que el Real Madrid se plantease eso, pero más allá de la situación de que lo que quiere jugar, creo que su crecimiento en el Leganés está siendo importante".



"Que se quedase fue cosa de todas las partes. Nadie te va a garantizar que en otro sitio vayas a jugar. Sabemos del potencial de Lunin pero me imagino que ningún equipo en el mercado dice, ven y vas a jugar hasta el final de temporada. Aquí sabe cuál es su situación, no le podemos engañar. Estuvimos hablando con él, es verdad que está a gusto en el club pero estaría mucho más a gusto si estuviera jugando. Se ha cerrado el mercado, se ha quedado con nosotros y estamos encantados", señaló Indias.



En cuanto a los motivos para que estas situaciones sucedan, apuntó: "Cuando un equipo tiene un jugador en propiedad y cree que no tiene cabida, busca una cesión con el único objetivo de que acumule minutos. Si ha llegado el mercado invernal y no lo ha hecho, está claro que es mejor cambiarle de escenario. Cuando tenemos a un jugador intentamos que el valor del jugador esté en el campo y no en la grada".



"Todas las partes tienen que ver para que se cancele una cesión y el futbolista vaya a otro sitio. Se da que el jugador seguramente no está cómodo, que el club de origen ve que esa cesión se está desaprovechando y que el club donde ha ido cedido observa la salida con buenos ojos porque seguramente no esté dando el rendimiento que se esperaba de él", añadió.



Aún así, cree que a veces falta paciencia: "Todos buscamos rendimiento inmediato, pero creo que a veces hay que tener un poco de paciencia porque igual hay jugadores a los que les cuesta un poco más aclimatarse o encontrar un sitio en el equipo y sin embargo a la larga el rendimiento que ten da es bueno. Todos debemos tener un poco más de paciencia en este mundo del fútbol porque si no esto cada día se va a volver más complicado".



Quizás el equipo que mejor se movió sobre la bocina en este formato fue el Sporting de Gijón, que supo esperar para dar lustre a su plantilla con tres nombres que habían puesto fin a su breve etapa en distintos conjuntos.



Uno fue Álex Alegría, cedido en verano por el Betis al Rayo Vallecano. Otro Ivi López, quien durante meses ha vestido la camiseta del Valladolid procedente del Levante. Y el tercero, Aitor García, futbolista del Cádiz que se marchó con los asturianos renunciando a ser una pieza importante en el Rayo Majadahonda.



El cuadro majariego ha visto además cómo otros tres hombres han cambiado su cesión allí por otra diferente. Se trata de Toni Martínez, integrante del West Ham ahora en el Lugo; Álvaro Bustos, quien llegó del Mallorca y ha acabado en el Pontevedra; y Nico Schiappacasse, ya en el Parma desde el Atlético de Madrid. A cambio, los rojiblancos le han prestado a Héctor Hernández, quien empezó el curso en el Málaga.



Cambio de piezas ha hecho también el equipo del 'Cholo' Simeone con dos prometedores porteros, Axel Werner y André Moreira. El primero acabará la temporada habiendo defendido las porterías del Huesca y el Málaga, mientras que el segundo se ha ido al Feirense portugués tras contar con poco protagonismo en el Aston Villa.



Hay más casos como el de Moreira de jugadores de equipos españoles que completarán dos cesiones en el extranjero dentro de la campaña 2018-2019. Son Jonathan Toro (Varzim y Coimbra) y Cristian Espinoza (Boca Juniors y San José Earthquakes).



Fuera de España estará también hasta el verano Rubén Semedo después de rescindir con el Huesca y partir hacia el Rio Ave. Hay incluso tres que siguen el camino inverso, todos ellos dejando el Sochaux. Se trata de Nando (Extremadura), Ermedin Demirovic (Almería) y Josema (Nàstic).



Otros nombres de Primera han aceptado bajar de división con tal de tener más minutos. Como muestra, Josua Mejías (perteneciente al Leganés y que ha pasado del Nàstic al Cartagena), Merveil Ndockyt (del Mallorca al Barcelona B aunque sigue siendo del Getafe) o el villarrealista Leo Suárez (del Valladolid se ha ido al Mallorca).



Por lo que respecta a la categoría de plata, se ha producido mucho cambio de cromos entre jugadores de clubes de Segunda cedidos a Segunda B y que se han movido dentro del tercer escalón del fútbol español. Jesús Alfaro (Murcia y Hércules), Lolo Plá (Recreativo de Huelva y Valencia Mestalla) o Miguel Díaz (Mirandés y Murcia) entrarían en este grupo.