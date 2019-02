Queiroz llega a Bogotá para asumir como seleccionador de Colombia

Bogotá, 6 feb (EFE).- El portugués Carlos Queiroz, que será presentado esta semana como nuevo seleccionador de Colombia, llegó hoy a Bogotá y fue recibido por aficionados que le llevaron flores.

"Muy feliz de estar en Colombia. Muy agradecido con la Federación Colombiana de Fútbol por esta invitación", dijo Queiroz a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Queiroz, que hasta la Copa de Asia de enero pasado fue el seleccionador de Irán, a la que llevó hasta las semifinales de la competición, fue recibido por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, al igual que por el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Jorge Enrique Vélez.

Entre los asistentes al arribo de Queiroz destacó un aficionado iraní que lo recibió con flores y le dedicó palabras de agradecimiento por lo hecho con la selección de su país.

"La presentación de Queiroz puede ser el jueves o el viernes", dijo a Efe una fuente de la Federación.

Desde que el argentino José Pekerman dejó el cargo, el pasado 4 de septiembre, el portugués siempre fue la primera opción de la FCF, aseguró Jesurún.

"Nosotros casi todo el tiempo nos dedicamos a buscar al profesor Queiroz, miren ustedes la hoja de vida, es una hoja de vida riquísima en trabajos, en éxitos y realmente nos la jugamos con el nombre de él", dijo en su momento el presidente de la FCF.

Queiroz ha dirigido las selecciones sub'16 y sub'20 de Portugal, con la que ganó el Mundial de esa categoría y de la que formaron parte Luis Figo, Fernando Couto y Rui Costa, entre otros.

Luego de esos logros su paso a la selección absoluta no se hizo esperar, pero no fue exitoso porque no clasificó a Portugal para el Mundial de Estados Unidos 1994, lo que significó su despido.

Al mando de selecciones absolutas, sus principales logros han sido clasificar a Sudáfrica al Mundial de Corea y Japón 2002 y a Portugal al de Sudáfrica 2010, así como a Irán a Brasil 2014 y a Rusia 2018.

También ha dirigido a equipos como Real Madrid, Sporting de Lisboa, Metro Stars de Nueva York y el japonés Nagoya Grampus.