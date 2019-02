Thomas: "Parece que se valora más al jugador europeo que al africano"

El centrocampista ghanés del Atlético de Madrid Thomas Partey opinó en una entrevista con EFE que "parece que se valora más" a los futbolistas europeos que a los africanos, así como aseguró sobre su futuro que "en ningún sitio" le pueden "entender mejor" que en el club rojiblanco.



Thomas (Odumase Krobo, Ghana, 1993) sabe bien lo que significa la palabra trabajo. La repite una y otra vez, cuando habla del derbi del próximo sábado contra el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, cuando se refiere a su propia llegada a España con 18 años en busca de una carrera futbolística, o sobre su sitio en el equipo.



El mediocentro rojiblanco comenzó la temporada con menos minutos de los esperados aunque en el último mes se ha estabilizado en el once inicial atlético, del que ha formado parte en las últimas seis jornadas ligueras, y asegura que no ha tenido "nada" ni "hablado con nadie" para salir del club rojiblanco.



Durante su charla con EFE en la ciudad deportiva rojiblanca, Thomas reconoció que tiene "muchos fallos", valoró las enseñanzas de su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, que le pide "no arriesgar mucho" en determinados momentos del partido, y pensar "como un jugador que quiere ganar, no que quiere jugar bien".



- Pregunta (P): El Atlético perdió la pasada jornada ante el Betis (1-0) desaprovechando el empate del Barcelona ante el Valencia (2-2), ¿tienen la sensación de una oportunidad perdida para acercarse al líder de LaLiga Santander?



- Respuesta (R): Sí, fue duro, no queríamos perder ese partido porque para nosotros todos son importantes, pero pasó. Creo que hemos pasado página y tenemos que trabajar toda la semana para afrontar el próximo reto.



- P: ¿Confían en que haya más oportunidades, creen que el Barcelona va a fallar?



- R: Bueno, aún les quedan partidos difíciles a ellos, por ejemplo contra el Real Madrid. Nosotros tenemos que mantener nuestra línea, intentar ganar nuestros partidos y ver qué pasa.



- P: El sábado juegan un derbi contra el Real Madrid, ¿cómo lo ve?



- R: Es un partido difícil, el Madrid lleva muchos partidos ganando, va a ser como siempre difícil, disputado, y el que haga las cosas mejor ganará.



- P: El Real Madrid afronta el derbi entre dos 'clásicos' contra el Barcelona de la Copa del Rey, ¿puede hacer que se distraiga?



- R: No, yo creo que cuantos más partidos juegas así, más confianza tienes y más ritmo. Para nosotros es un partido difícil, para ellos la eliminatoria es un reto que les ha tocado, y a ver cómo les sale. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido e ir a por ellos.



- P: El Atlético está invicto esta temporada en el Wanda Metropolitano, donde nunca han ganado ni Real Madrid ni Barcelona, ¿eso les da más confianza para el derbi?



- R: Sí, en el Wanda sabemos que tenemos que ganar sí o sí. Cuando estamos sufriendo la gente nos anima y nos levanta, eso nos ayuda a mantenernos fuertes y por eso intentamos ganar todos los partidos, o si vamos perdiendo intentamos empatar.



Realmente notamos el apoyo de la gente. Cuando estamos sufriendo nos levantan, porque tú haces algo bueno y ves que gritan, te animan, y eso te pone más fuerte, te da confianza para seguir trabajando para conseguir lo que queremos todos.



- P: ¿Cómo se encuentra a nivel personal? En esta primera mitad de temporada no ha disputado tantos minutos como la anterior, pero ahora ha encadenado varias titularidades seguidas.



- R: Yo intento hacer mi trabajo, sé que la competencia no lo hace fácil, tengo que hacer muchas cosas bien, y al final es el míster el que sabe qué jugador debe jugar cada partido para sacar puntos. Yo me pongo a trabajar, ayudo al equipo cuando me toca, e intento hacer las cosas bien.



- P: Está haciendo pareja en el centro del campo con Rodrigo, que muchas veces espera atrás cuando usted se adelanta, ¿eso le da más tranquilidad?



- R: Ahora estoy jugando en el medio con Rodri, pero antes también con Saúl o Koke, y sabemos cómo entendernos. Al final es el míster el que sabe qué pareja puede ganarle el partido y qué pareja no. Todos trabajamos como un equipo y lo estamos haciendo bien"



- P: ¿Cree que la pareja Thomas-Rodri se ha consolidado?



- R: No lo sé, no sé qué piensa el míster. Nosotros en el campo intentamos trabajar bien, sabemos que tenemos que ganar los duelos que nos tocan e intentamos hacer pases buenos, llegar, y ayudar al equipo.



- P: En estas semanas Simeone ha hablado mucho en los entrenamientos con Rodri y con usted para corregir sus posiciones, ¿qué le dice de su juego, en qué incide más?



- R: El míster siempre nos corrige. Yo sé que tengo muchos fallos, y es su confianza y la de los compañeros la que me hace mejorar. El míster me aconseja que cuando llega un determinado tiempo no hay que arriesgar mucho, hay que jugar fácil, y con esto voy aprendiendo a sacarlo adelante. Tengo que pensar como un jugador que quiere ganar partidos, no jugar bien.



- P: Saúl y Koke se están recuperando de sus lesiones, ¿le preocupa que pueda estar su puesto en peligro?



- R: Para nosotros es importante que todo el mundo esté bien, porque tenemos muchos partidos y cuantos más jugadores tenemos mejor para ganar más cosas, ya que lo importante es el equipo, no jugar todos los partidos. Es mejor compartir los minutos y hacer un grupo mas fuerte como lo estamos haciendo y llegar hasta el final.



- P: ¿En algún momento se ha planteado, si ve que su papel en el equipo no aumenta, considerar opciones fuera del Atlético? Se ha especulado con que ha tenido ofertas de clubes europeos.



- R: La verdad es que no he tenido nada y no he hablado con nadie. Hablé con el míster al principio de la temporada, porque como jugador yo pienso en mi futuro, pero también pienso que no hay ningún sitio donde me entiendan mejor que aquí, así que tengo que trabajar fuerte, intentar aprovechar cualquier minuto y seguir adelante.



- P: Hace unas semanas dijo Simeone que si usted fuera un jugador fichado del Manchester United o el City se le valoraría más que al ser un jugador de la cantera, ¿está de acuerdo?



- R: Bueno, yo pienso que puede ser verdad, porque seguro que hay otros jugadores que vienen de Europa a los que se valora más que los que venimos de África, por ejemplo.



Hemos tenido jugadores muy buenos como Yaya Touré, Michael Essien, se les ve como jugadores buenos, pero no al nivel de estrella como un Balón de Oro, pero son jugadores 'top'.



Porque vienen de África parece que se les valora como un jugador 'top' pero no al nivel de (Luka) Modric, (Lionel) Messi o (Cristiano) Ronaldo, pero ha habido muchos jugadores africanos muy buenos. (Samuel) Eto'o y (Didier) Drogba, hicieron muchos goles y podrían haber sido jugadores que ganaran el Balón de Oro, pero no llegaron a ese nivel.



- P: ¿Se valora más a los jugadores africanos por su capacidad física que por su calidad técnica?



- R: No lo sé, creo que a nosotros nos valoran por recuperar balones, por dar un buen pase, pero también tenemos gol y muchas otras cosas. Si nos comparan con un jugador europeo, parece que le valoran más que a alguien que viene de África.



- P: Este año ha formado parte del once de mejores jugadores africanos y ha sido elegido el mejor jugador ghanés, ¿se lo imaginaba cuando salió de su país con 18 años para venir a España?



- R: Llegué aquí cumpliendo 18 y ha sido un camino con mucho trabajo. Hay muchos jugadores buenos en África y estar en el mejor once para mí es un sueño, porque de pequeño veía jugadores como los que he dicho antes en la tele, y pensaba que tendría que trabajar muy duro para llegar a ese nivel.



- P: Supongo que muchos amigos suyos querrían haber seguido sus pasos en Europa



- R: Sí, porque con la organización del fútbol en mi país es difícil que un jugador pueda triunfar allí. Los campos, la organización, la liga, están mal, hay mucha corrupción. Ahora la FIFA se ha metido porque había mucha corrupción, han sancionado a mucha gente y la liga está parada. Para los jugadores que están allí es muy difícil, así que todo el mundo piensa en viajar a Europa, a otros países, a intentar triunfar.



- P: ¿Qué ha sido lo más complicado para usted de estar en Europa?



- R: Entender cómo juegan aquí, porque aquí juegan rápido, incluso los niños te presionan, son agresivos, eso ha sido lo más difícil. Entender a los compañeros rápido es lo que más cuesta.



- P: ¿Y a nivel personal, al estar fuera de casa?



- R: Yo desde los doce años ya no estaba mucho en casa, porque salía con los compañeros a jugar, me daba igual estar cerca o lejos de casa. Yo solo pensaba en jugar al fútbol e ir al colegio, porque allí también jugábamos todos los días. Mi vida ha sido jugar al fútbol, perseguir ese sueño, y no pensaba en casa, porque sé que algún día volveré. Antes necesito triunfar en el fútbol.



- P: Será un ejemplo en Ghana para los niños que quieran jugar.



- R: Sí, ahora los niños saben quién es Thomas Partey. Me conocen más y todo el mundo quiere ser como Thomas, antes nadie sabía de dónde venía, pero ahora ya saben de dónde soy y que he llegado hasta aquí trabajando.



- P: En el derbi del sábado, ¿quién va a ser más determinante: Morata o Benzema?



- R: Ojalá que sea Morata, porque la gente no estará esperando mucho de él porque Griezmann está haciendo muchos goles ahora. Creo que Morata tiene mucha calidad, es un delantero que quiere meter muchos goles para cambiar la dinámica que llevaba, y creo que eso nos ayudará mucho.



- P: Y cuando esté recuperado Diego Costa, ¿los ve a los dos jugando juntos?



- R: Claro. El míster sabe cómo manejar los jugadores. Él está dispuesto a hacerlo bien como él sabe, y esto nos va ayudar mucho y ojalá que metan muchos goles entre ellos. Porque cuanta más competición interna tengamos, mejor para el equipo.



- P: El 1 de junio se disputará la final de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano, ¿dónde estará Thomas ese día?



- R: Creo que todo depende de nuestro trabajo desde hoy. Ojalá lleguemos donde todo el mundo quiere estar, que es arriba.