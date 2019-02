El argentino Vivas dice que el chileno Salas dejó la vara alta en Sporting Cristal

Lima, 11 feb (EFE).- El entrenador argentino de Sporting Cristal, Claudio Vivas, aseguró este lunes que el chileno Mario Salas dejó la vara alta en el club celeste al haberlo llevado a ganar el campeonato nacional de Perú el pasado año.

En la conferencia de prensa de su presentación, Vivas afirmó que se siente listo para tomar las riendas del equipo limeño a una semana de comenzar la liga peruana y en sustitución del colombiano Alexis Mendoza, destituido antes de comenzar los partidos oficiales.

"No dudé un minuto en venir. Si estoy acá es porque tengo ganas, porque quiero el desafío y porque siempre he pensado en volver a este club que en poco tiempo me abrió las puertas y me dio cariño", dijo Vivas, quien ya dirigió al Sporting Cristal en una primera etapa, durante cuatro meses en 2013.

El preparador argentino destacó que se reencuentra con un equipo que ha hecho grandes ventas en la pretemporada como el traspaso del centrocampista Gabriel Costa, que se marchó al Colo Colo chileno junto a Salas.

Tampoco pudo asegurar que en esta semana llegue algún refuerzo ya que todavía está conociendo al plantel y al grupo de reservas para poder determinar las posiciones más sensibles.

"No pongo excusas. Es cierto que el tiempo en el fútbol es valioso, sobre todo cuando tienes una pretemporada por delante. El equipo estuvo de vacaciones un tiempo necesario, pero a su vez raro y diferente como en otras temporadas. Estamos trabajando día a día, y en la semana vamos a tener en doble turno", comentó Vivas.

"Tenemos que tratar de refrescar las ideas que este equipo viene haciendo año tras año. Tenemos un compromiso importante que es lograr que el equipo encuentre una regularidad de juego de inmediato", agregó.

Vivas anticipó que si no llega ningún fichaje en estos días se conformará con trabajar con lo que tiene porque consideró que Cristal cuenta con un equipo de garantías para afrontar el torneo peruano.

El argentino indicó que tiene "buenas sensaciones" tras haber visto el juego de Cristal en los tres partidos que ha jugado de pretemporada, que se saldaron con un triunfo ante Cantolao (2-1), un empate ante la Universidad San Martín de Porres (2-2) y una derrota frente al Emelec ecuatoriano (3-0).

"La edad del equipo está equilibrada. Si estoy aquí es porque acepté el desafío tal cual me lo propusieron. Soy un entrenador al que le gusta el protagonismo, el trabajo, el respeto y la responsabilidad. Trataremos de inculcar eso y de ser maduros a la hora de tomar decisiones", concluyó.

Vivas advirtió que para Cristal no valen excusas ni siquiera en este primer partido de la temporada, donde deben comenzar la liga con una visita al Sport Huancayo, cuyo estadio está a 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Además del torneo local, Vivas deberá hacerse cargo del Sporting en la Copa Libertadores de América, cuya fase de grupos disputará desde marzo ante la Universidad de Concepción chilena, el Godoy Cruz argentino y el Olimpia paraguayo.