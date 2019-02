El argentino Maxi Meza dice que el único capaz de ganar títulos solo es Messi

Monterrey (México), 12 feb (EFE).- El centrocampista argentino Maximiliano Meza, del Monterrey mexicano, dijo este martes que el único jugador en el mundo capaz de ganar títulos solo es su compatriota Lionel Messi, del Barcelona.

Meza fue cuestionado sobre su aportación al paso de su equipo, que marcha como líder invicto del Clausura mexicano con 14 puntos de 18 posibles, en buena medida gracias a su influencia en el juego.

"Lo que te lleva a ganar cosas es el trabajo equipo, el único en la actualidad que puede ganar títulos solo juega en Europa y sabemos de quién hablo (en referencia a Messi), los demás tenemos que trabajar en equipo", dijo Meza en conferencia.

Meza, de 26 años, tiene un valor en el mercado de alrededor de 14 millones de euros y al llegar a México se apuntó como uno de los jugadores más cotizados del balompié azteca.

"No vine a México para ser el jugador más caro de la liga, vine para lograr cosas importantes con el club como campeonatos. Lo otro no me genera nada, son cosas que a un jugador le van pasando en la vida y son cosas normales", apuntó

Procedente del Independiente de Argentina, Meza fue llamado por el técnico del Monterrey, el uruguayo Diego Alonso, para reforzar al equipo en el actual torneo.

Pero Meza se sacude la presión para desempeñarse de una manera más cómoda en el terreno de juego.

"Si lo tomo así creo que me va a perjudicar, me va a jugar en contra porque no entraré a la cancha a disfrutar y jugar tranquilo", expuso.

Meza, quien suma dos goles, explicó que siente más cómodo jugando un poco más adelantado después de haber sido ubicado en los primeros encuentros como volante por derecha.

En la séptima jornada, el Monterrey visitará al Morelia.