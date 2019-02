Luis Alberto: "El Sevilla es de los mejores, pero nosotros tenemos hambre"

Luis Alberto Romero, jugador español del Lazio, se reencontrará el jueves en la Liga Europa con el Sevilla, club en el que se formó, en un duelo "especial" para él y en el que saben que el rival es "de los mejores equipos en eliminatorias, y más en la 'Europa League'", pero dijo que su equipo tiene "hambre".



El mediapunta de San José del Valle (Cádiz) aseguró a la radio oficial del Sevilla que el conjunto hispalense, que visita el jueves el estadio Olímpico de Roma en la ida de los dieciseisavos de final de la segunda competición continental, es "muy parecido" al lacial y cuenta con "un medio campo fuerte".



"Creo que todo dependerá del momento de Banega, Sarabia y Franco Vázquez. Si ellos están bien, el Sevilla funciona a más nivel. Sabemos que son de los mejores equipos en eliminatorias, y más en la 'Europa League', pero tenemos hambre después de lo del año pasado -cayeron en cuartos ante el Salzburgo- y estamos mentalizados para dar un pasito más", afirmó.



El gaditano, de 26 años y que jugó siete partidos de Liga y dos de Copa con el primer equipo sevillista en las temporadas 2010-11 y 2011-12, subrayó, además, que el Lazio "ha crecido mucho en este último mes", algo que les "hacía falta, porque estos meses son muy importantes".



También se refirió a su consolidación en el fútbol italiano, después de que no brillara en el Liverpool y fuera cedido por el club inglés al Málaga y al Deportivo de La Coruña.



"Me mentalicé de que no valía lo que estaba haciendo para jugar en la élite. He pulido bastantes cosas y estoy contento, pero puedo dar un pasito más para seguir disfrutando. Éste es el sueño que tenía de pequeño y lo estoy consiguiendo", resaltó el exsevillista.



Luis Alberto aseveró que esta eliminatoria contra su antiguo equipo "es especial, por el pasado y por las ganas que tenía de volver a jugar allí". "Es cierto que es un partido más, pero para mí sí es un poco más especial", puntualizó.



El futbolista del Lazio se mostró feliz por poder volver dentro de una semana, en el choque de vuelta del miércoles 20, al Ramón Sánchez-Pizjuán, donde dijo que jugar delante de toda su familia y sus amigos le dará "un puntito más de motivación", un factor que tiene que "aprovechar en este momento" de su carrera.



Añadió que, ya desde el sorteo en diciembre, intuyó que iba a volver a la capital andaluza, pues pensó que "al 80 por ciento" les iba a tocar el Sevilla y al 20 restante, el Real Betis.



"Por una u otra parte, sabía que iba a volver a Sevilla y tengo ganas de jugar en el Sánchez Pizjuán, la que fue mi casa", destacó.