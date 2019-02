Julio César Dely Valdés exprimirá al máximo interinato con la selección de Panamá

Panamá, 13 feb (EFE).- Julio César Dely Valdés reconoció este miércoles en entrevista con Efe que su regreso al frente de la selección de fútbol mayor de Panamá no llegó como esperaba, pero que representa una gran oportunidad de trabajar y hacer algo desde "adentro" por uno de los deportes más popular del país.

"No, de seguro no pensaba que mi regreso se iba a dar de esta manera, pero yo quise aceptarla, porque creo que se dé como se dé, la cuestión es de estar aquí adentro y trabajar, pensando que no serán dos partidos, sino pensando en trabajar", manifestó el 'Panagol'.

Dely fue designado esta semana como técnico interino de la selección de Panamá para compromisos amistosos que se jugarán el próximo mes.

Durante la conversación con Efe en el área social del edificio donde vive, en la capital, se ve tranquilo, con muchas ganas de retomar lo que dejó en pausa hace seis años y con ambición de llevar a la escuadra a más.

"Se puede dar la posibilidad de estar en la Copa Oro, entre junio y julio, por eso en un principio no pienso en dos partidos, sino pienso un poquito más allá, y la Copa Oro es lo mas inmediato para la selección panameña", dijo.

El primer rival de Dely Valdés en el interinato con el que llega a la selección panameña posiblemente sea Brasil el próximo 23 de marzo en Portugal. ¿Qué piensa de esto el ex seleccionado de fútbol panameño?

"Si es Brasil, claro que es un examen fuerte. Al final, independientemente de los rivales y los resultados, la selección siempre debe dar una buena imagen. Si ves un partido más allá del resultado, sabes si te gusta o no lo que viste. Al final creo que se trata de ver el funcionamiento", comentó.

Agregó, entre risas, que "no te puedo confirmar si es Brasil", pero de serlo, "mejor un rival fuerte, porque al final si vas a trabajar, si se confirma hasta la Copa Oro, es mejor un rival que pueda hacer ver todos los defectos, uno fuerte lo hará, mas uno débil no".

Para el técnico aquel 15 de octubre de 2013, cuando Panamá perdió la oportunidad de entrar al repechaje hacia la Copa del Mundo de Brasil, le deja muchos sentimientos, pero más allá le deja aprendizaje, que permea también a los jugadores y fanáticos, para seguir adelante.

"Yo aprendí, de seguro los jugadores también aprendieron, cuatro años después se vio. No solo un aprendizaje que nos sirvió para Rusia 2018, sino que en términos generales nos debe servir para siempre", añadió.

Sobre si el técnico colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez dejó alta la vara para el próximo seleccionador por haber logrado la clasificación de Panamá al Mundial de Rusia 2018, Dely señaló: "Dejó la clasificación al Mundial. Es el parámetro más alto".

Con mucha seriedad, el extimonel del Deportivo Malagueño en España afirmó que Panamá tiene para estar en otro Mundial de fútbol de mayores.

Sobre si tiene con qué clasificarse dijo que cree "que hay muchos jugadores, la cuestión es empezar a trabajar ya, para en la Copa Oro poder ver que jugadores tienen la capacidad de sacar esto adelante".

"Panamá se tiene que volver a clasificarse para los mundiales, es mi punto de vista", aseveró.

Sobre su desempeño como técnico, Julio César Dely Valdés afirmó que en los años que ha estado fuera de la selección ha madurado porque siempre ha estado "en la rueda, como dicen en España", y se siente "con más experiencia, pero más sereno, tranquilo".

Adelantó que echa más mano de la tecnología, "aunque no se puede dejar fuera las viejas costumbres, algunos apuestan por la tecnología sobre lo básico, pero yo apuesto por las dos".

El panameño se define como una persona "muy profesional", eso ha sido el secreto a lo largo de su carrera, "me gusta utilizar el sentido común, no soy un técnico que promete resultados, simplemente puedo garantizar trabajo".

Julio César Dely Valdés comenzará a entrenar el próximo lunes desde las 07.00 hora local (12.00 GMT) hasta las 09.00 hora local (14.00 GMT), en la cancha de entrenamiento Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia, al este de la capital, con un grupo de máximo 22 jugadores y adelantó que en su mayoría serán jugadores sub'23.

Rogelio Adonican Osorio