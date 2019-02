Tapia dice que Messi jugará ante Venezuela y Marruecos si Scaloni lo convoca

Buenos Aires, 13 feb (EFE).- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, dijo este miércoles que no tiene "dudas" de que Lionel Messi jugará con la Albiceleste los amistosos ante Venezuela y Marruecos del 22 y 26 de marzo, respectivamente, si el seleccionador, Lionel Scaloni, lo convoca.

"Ahora en marzo tenemos fecha FIFA y si lo convocan no tengo dudas de que estará. Sé lo que siente por esta camiseta. Sin hablar con él, sé que tiene muchas ganas de volver. Nunca se fue, igual, nunca se fue. No jugaba porque no lo convocaban", dijo Tapia en diálogo con Fox Sports.

Argentina jugará ante Venezuela en el Wanda Metropolitano de Madrid y cuatro días más tarde visitará a Marruecos en Tánger.

Messi no viste la camiseta argentina desde la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Francia.

"En el ultimo Mundial dijimos 'es la selección de Messi'. No podemos darle la responsabilidad a un solo jugador para que nos saque campeones del mundo. El fútbol es un juego colectivo. Si nosotros pensamos que un solo jugador va a ganar la Copa del Mundo, no está bien", añadió.

El presidente de la AFA criticó así al anterior seleccionador, Jorge Sampaoli, quien dijo una vez en rueda de prensa que "la selección argentina es la selección de Messi".

Tapia también se mostró molesto de que Sampaoli hiciera "muchos planteamientos tácticos diferentes" en Rusia 2018.

"Hubiera sido otra Argentina si llegábamos con una idea de juego y un sistema. Vos podés tener alguna variante, pero no modificar tanto en una competencia en la que perdés y quedás eliminado", afirmó.

"¿Vos viste alguna selección que haya cambiado tantas veces su sistema de juego como el nuestro?. Fuimos al Mundial casi sin marcadores de punta y había jugadores que no jugaban en sus equipos", expresó.

En cambio, el directivo respaldó a Scaloni y aseguró que, desde la salida de Sampaoli, no le ofrecieron a ningún otro entrenador el cargo.

"Tuvimos una charla por teléfono con (Mauricio) Pochettino, me reuní y todo una vez en España, lo conocí. Pero había que darle valor al proyecto de Scaloni. No le ofrecimos el cargo ni a (Marcelo) Gallardo, ni a (Gerardo) Martino ni a nadie", concluyó.